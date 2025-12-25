La reconquista del día de Navidad: Ucrania recupera la estratégica ciudad de Kupiansk y al Kremlin le llueven críticas

Zelenski se hace un selfie con un cartel de Kupiansk a la entrada de la ciudad hace dos semana. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Ucrania ha recuperado la estratégica ciudad de Kupiansk, en la provincia de Járkov, un punto clave por su nudo ferroviario y de carreteras cerca de la frontera rusa. La retirada rusa de Kupiansk fue confirmada por fuentes rusas y 'milbloggers', señalando que apenas quedan efectivos rusos en la zona tras la ofensiva ucraniana. El control de Kupiansk dificulta la logística y suministros rusos, y fortalece la defensa de Járkov y del noreste de Ucrania. El Kremlin enfrenta críticas internas por la gestión del conflicto y por la falta de recursos para sostener ofensivas en varios frentes, según el Instituto de la Guerra.

La información llega con cuentagotas, pero el día de Navidad de 2025 será recordado como un día importante en la guerra contra Rusia. Ucrania ha recuperado la estratégica localidad de Kupiansk, situada en la provincia de Járkov, al noreste del país y gran frente de batalla en defensa de la ciudad de Járkov, la segunda mayor urbe ucraniana.

'Milbloggers' rusos -la única fuente de información del frente de batalla desde el lado ruso- han informado a lo largo de las últimas horas que el ejército ruso ya era incapaz de mantener sus posiciones en la ciudad y que habían comenzado una retirada obligada por la presión ucraniana.

Según fuentes oficiales rusas, en Kupiansk había al menos dos batallones completos -normalmente entre 500 y 1.200 soldados cada uno-, pero ya no quedarían más de 50 unidades sobre el terreno.

Kupiansk es un enclave fundamental en el noreste del país. No tanto porque sea la última línea de defensa de la ciudad de Járkov, sino porque atesora un gran nudo ferroviario y de carreteras cerca de la frontera con Rusia que conecta varias direcciones operativas en el noreste y el este de Ucrania, especialmente hacia el Donbás. Una situación privilegiada para mover munición, combustible y tropas a gran escala.

Además, está en la línea del río Oskil, que funciona como barrera natural: quien controla la ciudad y sus cruces controla parte importante de la logística y del acceso hacia el interior de Ucrania.

Para Ucrania, recuperar el control de la ciudad dificultará que Rusia estabilice una línea de suministro por tren y reducirá su capacidad de empujar hacia el oeste en dirección a Járkov y al interior del país.

Un soldado ucraniano oculta un humvee en las afueras de Kupiansk. Reuters

Tal es su importancia que fue uno de los primeros objetivos rusos al inicio de la invasión y recuperada por Ucrania en 2022. Recientemente, Rusia la ha definido como uno de los principales objetivos estratégicos en la provincia de Jarkov.

Estas informaciones concordarían con la visita que hizo el propio Volodimir Zelenski a los arrabales de la ciudad hace dos semanas.

El presidente ucraniano se colocó a menos de dos kilómetros del frente, a distancia de tiro de la artillería y de los drones rusos, todo con el objetivo de desmentir que los rusos tuvieran la ciudad bajo control.

La pasada semana y según demostró el proyecto de inteligencia de fuente abierta ucraniano DeepState, al menos tres aldeas al norte y al oeste de Kupiansk también permanecían bajo control ucraniano.

Los distritos del norte de Kupiansk también estaban bajo control ucraniano en ese momento.

Críticas al Kremlin

Los 'Military Bloggers' rusos, según informa el Instituto de la Guerra (ISW), no sólo están reconociendo los avances ucranianos sino que están arrojando todo tipo de críticas contra el comando militar ruso por proporcionar información falsa sobre lo que ocurre en primera línea.

Tal y como ha podido acreditar en las últimas semanas el ISW, Rusia no tiene ahora mismo ni los efectivos ni las capacidades para mantener ofensivas conjuntas en diferentes partes de Ucrania.

Mapa del actual estado del frente desde la provincia de Járkov hasta el Donbás en el sur. ISW

ISW evaluó recientemente que las fuerzas rusas probablemente seguirán teniendo dificultades para mantener las ofensivas multifacéticas deseadas por el Kremlin en diferentes direcciones debido a los costos de material y mano de obra a largo plazo de estas operaciones simultáneas.

De hecho, el conocido como 'fortress belt' ucraniano -o 'cinturón de fortalezas' en español- que abarca todo el frente en el Donbás de sur a norte está teniendo una exigencia mayor de la esperada para Rusia, que ha tenido que destinar más recursos. Algo que, probablemente, obligará a Rusia a elegir en el corto o medio plazo dónde quiere concentrar sus esfuerzos.

Es probable que Vladimir Putin esté exigiendo en las negociaciones de paz que Ucrania ceda las partes no ocupadas de la provincia de Donetsk para ahorrarle a Rusia recursos de personal y material. Es más, es incluso posible que Putin esté mirando más a futuro con el objetivo de lograr una posición ventajosa sobre el terreno y perseguir en un futuro no muy lejano su objetivo primero de controlar toda Ucrania.