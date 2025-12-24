Ataque kamikaze en Moscú: un hombre mata a dos policías detonando una bomba cuando lo iban a detener

Una dotación de agentes rusos desplegados en la zona donde se ha registrado la explosión.

Dos agentes de la Policía de Moscú han muerto este miércoles cuando iban a detener a un sospechoso, que activó un artefacto explosivo y también falleció en el incidente. De confirmarse, sería el segundo atentado terrorista perpetrado en la capital rusa en los últimos tres días tras el ataque mortal contra el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército de Vladímir Putin.

"Dos policías de Tránsito vieron a una persona sospechosa junto a un automóvil de la Policía. Cuando se acercaron para detenerle, se activó un artefacto explosivo. A consecuencia de las heridas recibidas los dos agentes, así como la persona que estaba junto a ellos, murieron", informó en Telegram el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

Según las autoridades locales, el incidente tuvo lugar en la madrugada de este miércoles en el mismo barrio del sur de Moscú donde fue atacado el alto mando militar. La dirección principal de investigaciones del CIR incoó causas penales por atentado contra agentes del orden y tráfico ilegal de explosivos.

Dozens of units of special equipment arrived at the scene of the car explosion in Moscow.👀 https://t.co/sEUHE7JinO pic.twitter.com/pG5U8R5A6s — Exilenova+ (@Exilenova_plus) December 23, 2025

En estos momentos los investigadores y criminalistas revisan el lugar de los hechos, incluyendo los peritajes genéticos, forenses y de explosivos, con el fin de establecer el mecanismo de acción de la bomba.

"El presidente del CIR encargó a los criminalistas del departamento central sumarse a las investigaciones para identificar lo antes posible a las personas vinculadas a este crimen, así como todas las circunstancias", indicó la dependencia, que insinuó un ataque kamikaze.

Según el canal de Telegram 112, los policías muertos eran dos tenientes de 24 y 25 años de edad que trabajaban en los órganos de seguridad desde hacía poco más de dos años.

El pasado lunes, el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en un atentado con coche bomba en la misma zona del sur de Moscú. El CIR atribuyó preliminarmente el atentado a los servicios de inteligencia de Kiev. La web ucraniana Myrotvorets, una base de datos de personas descritas como criminales de guerra o traidores, actualizó su entrada sobre el general de 56 años recogiendo que había sido "liquidado".

Los servicios de inteligencia de Kiev han liderado varias operaciones en el último año en territorio ruso que han acabado con la vida de altos mandos militares de Vladímir Putin, entre ellos el teniente general Yaroslav Moskalik, jefe adjunto de la Dirección General de Operaciones del Estado Mayor ruso, el general Igor Kiríllov, jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química, o Zaur Gurtsiev, el militar encargado de coordinar la campaña de bombardeos indiscriminados sobre la ciudad de Mariúpol.