Reino Unido destapa su 'caso Pelicot': acusan al marido, concejal tory, y a 5 hombres de violar 13 años a una mujer

Las claves nuevo Generado con IA Philip Young, exconcejal tory británico, y otros cinco hombres han sido acusados de más de 60 delitos sexuales contra Joanne Young, su exesposa, durante trece años. Entre los cargos que enfrentan se incluyen violaciones, administración de drogas, voyeurismo y posesión de imágenes indecentes de menores y extremas. Los acusados, detenidos o en libertad bajo fianza, deberán comparecer ante un tribunal en Swindon, en el suroeste de Inglaterra. Joanne Young, la víctima, renunció a su anonimato, permitiendo que la prensa informe sobre su identidad en un caso de alto interés público similar al 'caso Pelicot' en Francia.

El británico Philip Young y otros cinco hombres fueron acusados este lunes de un total de más de 60 delitos sexuales cometidos contra su hoy exesposa, Joanne Young, durante un periodo de trece años, incluidos violaciones y administración de estupefacientes, según informó la Policía de Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.

Young, de 49 años, fue imputado de 56 cargos, que supuestamente se habrían cometido entre 2010 y 2023, entre ellos múltiples violaciones, administración de drogas para someter a su esposa, voyeurismo y posesión de imágenes indecentes de menores y de imágenes extremas, detallaron los agentes.

El hombre, que se encuentra detenido, fue concejal por el Partido Conservador durante cuatro años en el distrito de Covingham y Nythe, en Swindon, una localidad ubicada al oeste de Londres. Entre otras responsabilidades, estuvo al frente de la consejería de cultura, regeneración y desarrollo económico. Hasta hace poco era el director de operaciones de una consultora.

Los otros cinco acusados son Norman Macksoni, de 47 años, imputado de un cargo de violación y posesión de imágenes extremas; Dean Hamilton, igualmente de 47 años y sin domicilio fijo, acusado de violación, agresión sexual por penetración y dos cargos de tocamientos sexuales, y Conner Sanderson Doyle, de 31 años, imputado de agresión sexual por penetración y tocamientos sexuales.

También Richard Wilkins, de 61 años, imputado de un cargo de violación y tocamientos sexuales, y Mohammed Hassan, de 37 años, acusado de tocamientos sexuales, según recoge la prensa británica.

Tanto Philip Young, en prisión preventiva, como el resto de los acusados, que están en libertad bajo fianza, deberán comparecer el martes ante un tribunal de Swindon, en el suroeste inglés.

El superintendente detective Geoff Smith dijo en un comunicado que se trata de "un avance significativo en una investigación compleja y extensa" y destacó que la víctima cuenta con apoyo especializado desde el inicio del proceso.

Joanne Young, de 48 años, renunció a su derecho al anonimato, lo que significa que la prensa puede informar sobre su identidad y otros detalles personales en lo que se prevé que será un juicio de interés público en Reino Unido y que recuerda al caso de Gisèle Pelicot en Francia, la mujer que fue drogada y violada por su marido y medio centenar de hombres durante una década.