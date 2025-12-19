Putin celebra el fracaso de la UE con los fondos rusos y denuncia el "atraco": "Las consecuencias serán graves para los ladrones"

Las claves nuevo Generado con IA Vladímir Putin celebra la falta de consenso en la UE sobre el uso de los fondos rusos congelados y denuncia como "atraco" el intento de destinarlos a Ucrania. Putin advierte que la apropiación de los activos rusos por parte de la UE dañará la confianza en la Eurozona y tendrá graves consecuencias para quienes participen. La UE ha acordado otorgar a Ucrania un préstamo de hasta 90.000 millones de euros financiado con deuda conjunta europea como solución temporal al bloqueo sobre los fondos rusos. El presidente ruso reitera sus condiciones para la paz en Ucrania y reconoce señales de Kiev para dialogar, aunque insiste en que el ejército ruso sigue avanzando en el conflicto.

Vladímir Putin se frota las manos ante la división manifiesta en el seno de la Unión Europea sobre qué hacer con los fondos rusos congelados. El líder del Kremlin ha celebrado este viernes el fracaso de Bruselas con el "préstamo de reparaciones" para financiar a Ucrania y ha avisado a los Veintisiete que en algún momento "tendrán que devolver lo robado". De hecho, ha confirmado que Moscú piensa recuperar sus activos por vía judicial.

"Robo no es el término adecuado. Robo es la apropiación clandestina de bienes, pero en nuestro país intentan hacerlo abiertamente. Es un atraco a plena luz del día. ¿Por qué no se puede llevar a cabo este atraco? Porque las consecuencias podrían ser graves para los ladrones", ha advertido Putin durante su tradicional rueda de prensa de fin de año, un evento en el que recibe durante horas preguntas tanto de los periodistas como de los ciudadanos rusos de a pie.

El jefe del Kremlin ha analizado durante una de sus intervenciones el fracaso de los líderes europeos a la hora de sortear la resistencia de Bélgica de financiar el esfuerzo bélico de Ucrania y su reconstrucción con los activos rusos congelados, que ascienden a 210.000 millones de euros. "No es solo un revés a su imagen, es una pérdida de confianza en la Eurozona", ha subrayado.

El plató donde se ha llevado a cabo la rueda de prensa. Alexander Nemenov Reuters

En este sentido, ha deslizado que lo que pretende hacer la UE con los fondos rusos minará la confianza de otros países en la Eurozona porque podría volver a repetirse. "Principalmente, por supuesto, son los países productores de petróleo. Y ellos ven lo que está ocurriendo, ya lo están observando, y empiezan a tener sospechas, dudas e inquietudes", ha señalado.

Como solución temporal a la división en torno al "préstamo de reparaciones", los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete acordaron en la madrugada del jueves al viernes otorgar a Kiev un préstamo de hasta 90.000 millones de euros para los dos próximos años, que se financiará con una emisión de deuda conjunta europea utilizando el presupuesto de la UE como aval.

Negociaciones de paz

El autócrata ruso dedicó los primeros minutos del maratoniano evento para abordar la guerra de Ucrania, repitiendo una vez más que sus exigencias para firmar la paz no han cambiado en los últimos meses pese a los impulsos diplomáticos liderados por la Administración Trump. Aunque ha lamentado la falta de "disposición" de Volomír Zelenski, sí ha reconocido "ciertas señales" de Kiev para "entablar algún tipo de diálogo".

"Estamos listos y dispuestos a poner fin a este conflicto de forma pacífica, basándonos en los principios que expliqué en junio pasado (2024) en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, y abordando las causas profundas que llevaron a esta crisis", ha enfatizado Putin, refiriéndose a un discurso de hace 18 meses en el que exigió a Ucrania abandonar sus aspiraciones de unirse a la OTAN y renunciar a las cuatro regiones orientales que Rusia ha invadido y se ha anexionado de forma ilegal.

También ha insistido en que su Ejército sigue avanzando en todo el frente: "En algunas zonas más rápido, en otras más lento, pero en todas las direcciones el enemigo está retrocediendo". Por otro lado, se ha referido a la reciente y polémica visita de Zelenski a Kupiansk: "Si la ciudad está bajo su control, ¿por qué no entra en ella?", se ha preguntado, diciendo que el presidente ucraniano es "un actor talentoso" y se grabó en un monumento a un kilómetro de la localidad.

Putin, que ha recibido más de 2,6 millones de preguntas según el Kremlin, que obliga a todos los asistentes a la rueda de prensa a presentar un test negativo en Covid-19, ha agradecido los "serios esfuerzos" de su colega Donald Trump para resolver el conflicto. "La pelota está en el tejado de nuestros rivales occidentales, el jefe del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos", ha zanjado.