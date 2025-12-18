Macron y Meloni se imponen a Sánchez y Merz y fuerzan un nuevo retraso en el acuerdo comercial con Mercosur

Giorgia Meloni ha asegurado que Italia firmará el acuerdo cuando se den garantías adicionales para los agricultores, mientras Francia no muestra la misma urgencia.

El retraso se produce tras protestas de agricultores europeos y la demanda de Francia de proteger su industria cárnica, apoyados por otros países como Polonia, Hungría, Austria, Bélgica e Irlanda.

El nuevo aplazamiento podría poner en peligro definitivo el acuerdo, que lleva 25 años en negociación entre la UE y los países de Mercosur.

Emmanuel Macron y Giorgia Meloni lograron retrasar la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, superando la postura de Pedro Sánchez y Friedrich Merz.

Ursula von der Leyen tenía ya la maleta hecha, pero al final no podrá viajar como estaba previsto este sábado 20 de diciembre a Brasilia para firmar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que ha costado 25 años de negociar.

Pese a estar en minoría, el francés Emmanuel Macron ha logrado este jueves forzar un nuevo retraso en la rúbrica gracias a una alianza de conveniencia con la italiana Giorgia Meloni. Se impone así a Pedro Sánchez y al alemán Friedrich Merz, los principales promotores del pacto con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Durante la cena del Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas, Von der Leyen ha informado a los líderes de que su intención sigue siendo rubricar el pacto durante el mes de enero, aunque no ha fijado ninguna fecha, según han informado fuentes diplomáticas.

Sin embargo, este nuevo aplazamiento podría significar el golpe definitivo que entierre el acuerdo con Mercosur. Aunque Meloni le ha prometido al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que está dispuesta a firmarlo en breve si obtiene garantías adicionales, los franceses no tienen tanta prisa.

"No sabemos si puede resolverse en un mes o en 10 años", señalan fuentes diplomáticas. Además, el retraso se ha decidido tras una jornada de protestas en Bruselas de los agricultores europeos, que se quejan del recorte de las ayudas de la política agrícola común, pero también de Mercosur.

El pasado fin de semana semana, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ya pidió aplazar la rúbrica a 2026. Emmanuel Macron siempre se ha opuesto al pacto con Mercosur para proteger a su industria cárnica, pero para lograr una minoría de bloqueo necesita el apoyo de Meloni, que había mantenido una ambigüedad calculada.

En los últimos días y horas, Macron ha trabajado intensamente para atraerse a Meloni, y mantener al mismo tiempo a su lado al resto de Estados miembros que se oponen al pacto con Mercosur: Polonia, Hungría, Austria, Bélgica e Irlanda, explican las fuentes consultadas.

Tanto Macron como Meloni han hablado con Lula da Silva, que ocupa la presidencia de turno de Mercosur hasta el 15 de enero, para comunicarle que no habrá firma.

"El Gobierno italiano está dispuesto a suscribir el acuerdo en cuanto se ofrezcan las respuestas necesarias a los agricultores, que dependen de las decisiones de la Comisión Europea y pueden definirse en plazos breves", ha explicado Meloni en un comunicado.