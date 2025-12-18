Bélgica da un paso crucial para desbloquear activos rusos para Ucrania: "Saltaremos al abismo junto con el resto de la UE"

Las claves nuevo Generado con IA Bélgica tiene un papel clave en la aprobación de un préstamo de reparaciones para Ucrania usando los activos rusos congelados en la UE. El primer ministro belga, Bart De Wever, se muestra reticente a usar estos fondos por temor a represalias rusas y exige garantías de sus socios europeos. Volodímir Zelenski advierte que Ucrania podría quedarse sin liquidez próximamente, lo que afectaría la producción de drones militares. Alemania propone usar fondos del Banco Central de Rusia en su territorio para la reconstrucción ucraniana, sumando presión para que Bélgica apoye la medida.

Bélgica tiene la llave para aprobar un "préstamo de reparaciones" para Ucrania en el seno de la Unión Europea que tendría la capacidad de cubrir las necesidades militares y económicas de Kiev. La naturaleza del préstamo implica recurrir a los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en territorio europeo.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski mantuvo este jueves una reunión en la capital comunitaria con el primer ministro belga, Bart De Wever, reticente a utilizar los fondos rusos porque la mayor parte permanecen inmovilizados en las cuentas de Euroclear, el gigante de servicios financieros con sede en Bruselas.

De Wever teme sufrir las represalias del Kremlin, y demanda garantías a sus socios para no tener que afrontar en solitario las reparaciones que eventualmente tenga que pagar a Rusia. Mientras tanto, Ucrania corre el riesgo de quedarse sin liquidez en los próximos meses, un escenario que, según Zelenski, obligaría al país a "reducir la producción de drones".

"Tenemos derecho a este dinero dada la agresión rusa, la mayoría de los profesionales lo consideran una decisión justa", expresó el líder ucraniano este mismo jueves en rueda de prensa. "Por supuesto, puede haber temor a acciones legales contra Bélgica, pero no son tan preocupantes como si Rusia estuviera en sus fronteras".

Preguntado por su encuentro con De Wever, Zelenski respondió que mantuvieron "una buena conversación" y que entendía "los riesgos para Bélgica, pero nosotros corremos riesgos mayores". "¿Fue productiva? Veremos, necesitamos un poco más de tiempo", admitió el presidente ucraniano.

Antes de la cumbre de los líderes europeos en Bruselas de este jueves, De Wever declaró en el Parlamento belga que si todo se concretaba y se compartía con el resto de la UE, "entonces saltaremos al abismo junto con el resto de los europeos y esperamos que el paracaídas nos sostenga".

Pero el primer ministro belga insiste en aprobar un préstamo europeo para Kiev respaldado por el presupuesto de la UE, según Le Soir. Una alternativa a la utilización de los activos rusos congelados. Sin embargo, como apuntó la víspera de la cumbre en Bruselas, "la discusión no está cerrada".

El canciller alemán, Friedrich Merz, intenta ablandar la postura de De Wever con la promesa de utilizar los fondos del Banco Central de Rusia en Alemania para la reconstrucción de Ucrania, de acuerdo con el diario Süddeutsche Zeitung, que cifra su cuantía en 3.500 millones.