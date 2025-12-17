Roban "decenas de archivos confidenciales" en un "grave" ciberataque contra el Ministerio del Interior de Francia

Las claves nuevo Generado con IA Un ciberataque al Ministerio del Interior de Francia permitió la extracción de decenas de archivos confidenciales, incluyendo antecedentes penales y datos de personas buscadas. El responsable del ministerio, Laurent Núñez, indicó que la intrusión afectó a los servidores de correo electrónico y que el ataque es considerado un acto grave. Entre los sistemas comprometidos se encuentran el Sistema de Tratamiento de Antecedentes Penales (TAJ) y el Archivo de Personas Buscadas (FPR), con millones de datos potencialmente afectados. La Fiscalía de París ha abierto una investigación para identificar a los responsables, que accedieron mediante cuentas profesionales y códigos de acceso.

Un ciberataque al Ministerio del Interior de Francia extrajo decenas de archivos confidenciales de antecedentes penales y de personas buscadas, entre otros, informó este miércoles su máximo responsable, Laurent Núñez.



"Fuimos objeto de una intrusión maliciosa hace unos días" en el Ministerio del Interior, manifestó Núñez a la emisora Franceinfo, y señaló que se está llevando a cabo una investigación judicial para encontrar rápidamente al autor del ciberataque, que afectó a los servidores de correo electrónico de su departamento. "Este es un acto grave", subrayó.



El ministro precisó que entre los archivos a los que accedieron se encontraban el Sistema de Tratamiento de Antecedentes Penales (TAJ) y el Archivo de Personas Buscadas (FPR). "Archivos que son importantes para nosotros", señaló.



"Aún desconocemos el alcance total de la filtración, desconocemos qué se extrajo: hasta la fecha, se han eliminado varias decenas de archivos del sistema, estamos hablando de millones de datos", dijo.



La intrusión provino "de un individuo o grupo de individuos que obtuvieron acceso a través de ciertas cuentas (de correo electrónico) profesionales y pudieron obtener códigos de acceso", continuó el ministro, que añadió que por ahora se desconoce el "alcance" de esta acción.



El ciberataque fue denunciado ante la Fiscalía de París, que abrió una investigación por "actividad sospechosa dirigida a servidores de correo electrónico".