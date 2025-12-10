Un espía, un diplomático o un técnico: el 'casting' de Zelenski para elegir a su nuevo jefe de gabinete entra en su fase final

Entre los aspirantes destacan perfiles de espía, diplomático y políticos con diferentes trayectorias y grados de influencia en el gobierno.

El casting del presidente Volodímir Zelenski para elegir a su jefe de gabinete entra en su fase final con un espía, un diplomático, un tecnócrata y dos políticos como candidatos a sustituir a quien fue, hasta su reciente dimisión por sospechas de corrupción, el hombre más poderoso del país después del propio presidente: Andriy Yermak.

Sus cinco posibles sucesores son el jefe de la inteligencia militar ucraniana (GUR); el viceministro de Exteriores, Sergiy Kyslytsya; el ministro de Transformación Digital, Mijailo Fedórov; la primera ministra, Yulia Svyrydenko, y el ministro de Defensa Denis Shmihal, según anunció Zelenski este lunes.

Estos son los principales rasgos de los candidatos a ocupar el, hasta ahora, cargo subordinado al presidente de mayor importancia en tiempo de guerra, del que Yermak dimitió el 28 de noviembre.

El rostro de la transformación digital

El candidato con más posibilidades según los medios ucranianos es el ministro de Transformación Digital, Mijailo Fedórov.

A sus 34 años, Fedórov está considerado un tecnócrata por su trayectoria en el campo de las nuevas tecnologías, en el que empezó a despuntar en 2015 al fundar una empresa de marketing y desarrollo digital que trabajó para la productora de Zelenski cuando éste era actor.

Fedórov empezó su vinculación con la presidencia de Zelenski como consultor en 2019, unos meses antes de asumir el Ministerio de Transformación Digital del que sigue a cargo.

Bajo el mando de Fedórov, Ucrania ha desarrollado la aplicación DIIA, que permite a los ciudadanos hacer todas sus gestiones públicas en su teléfono inteligente y es reivindicada por Zelenski como uno de sus mayores logros a la hora de modernizar el país.

Fedórov ha tenido también un papel protagonista en la integración de empresas tecnológicas privadas en los esfuerzos para dotar al Ejército ucraniano del mayor número posible de drones.

El diplomático más carismático de Ucrania

En un panorama político marcado por la centralización del poder en torno a Zelenski, el diplomático de carrera y actual viceministro de Exteriores, Sergiy Kyslytsya, es una de las pocas figuras carismáticas y con perfil propio de la administración ucraniana.

Kyslytsya destacó en los primeros tres años de la guerra como embajador ante la ONU. En la sede de la Asamblea General en Nueva York protagonizó encendidos enfrentamientos verbales con el representante ruso y contribuyó con su retórica a movilizar apoyo para Ucrania entre las naciones del mundo.

Este diplomático que habla español tuvo además una presencia constante y destacada en los medios estadounidenses durante su estancia en Nueva York.

Al regresar a Kiev en febrero de este año, Kyslytsya formó parte del equipo negociador elegido por Zelenski en reuniones con estadounidenses y rusos.

El jefe del GUR

Aunque no sabe inglés o al menos no lo utiliza en público, el jefe de la Inteligencia militar (GUR), Kyrylo Budánov, combina un alto perfil internacional con la influencia que le da dentro de Ucrania dirigir la estructura de espionaje del Ministerio de Defensa.

A sus 39 años, Budánov tiene una larga carrera como agente de Inteligencia que incluye operaciones de combate en la guerra del Donbás y la dirección y supervisión directa como jefe del GUR de algunas de las acciones más ambiciosas llevadas a cabo por Ucrania en territorio enemigo.

Budánov fue uno de los agentes del GUR que recibieron entrenamiento de la CIA después de que Rusia tomara Crimea y activara a sus milicias en el este de Ucrania en 2014, y tiene una imagen excelente entre la comunidad de espionaje de Estados Unidos.

Kyrylo Budánov.

El jefe del GUR se expresa en público con un lenguaje extremadamente lacónico y cultiva una imagen misteriosa que le ha convertido en una de las figuras más emblemáticas de Ucrania.

También ha participado en algunos de los contactos recientes sobre la paz de los ucranianos con Estados Unidos.

En los últimos meses, Zelenski se había apoyado más en la estructura de espionaje civil, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en detrimento del GUR.

Desde la caída en desgracia de Yermak, Budánov ha vuelto a ganar presencia en las oficinas presidenciales de la calle de Bankova, adonde trasladaría su lugar de trabajo si fuera elegido jefe de gabinete de Zelenski y acepta el cargo.

Dos políticos

Las otras dos opciones de Zelenski son el ministro de Defensa, Denis Shmihal, y la primera ministra, Yulia Svyrydenko.

Shmihal fue hasta julio primer ministro, un cargo que asumió con escaso perfil político centrándose en la gestión del día a día. De la misma forma está desempeñando su trabajo en Defensa.

Svyrydenko sustituyó a Shmihal en julio en la jefatura de Gobierno y estaba considerada como una figura leal a Yermak. Su elección como jefa de gabinete de Zelenski significaría que ha cambiado sus lealtades o que Yermak aún tiene influencia.