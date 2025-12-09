La última oferta de Trump a Zelenski para la paz: aceptar pérdidas territoriales a cambio de garantías de seguridad

Las claves nuevo Generado con IA Enviados de Donald Trump ofrecieron a Zelenski un acuerdo de paz que implica aceptar pérdidas territoriales a cambio de garantías de seguridad estadounidenses no especificadas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió presión para tomar una decisión rápida sobre el borrador del acuerdo durante una llamada de dos horas con representantes de Trump. Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense, participaron directamente en las negociaciones con Ucrania.

Los enviados de Donald Trump dieron "días" al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acepte su último borrador para un acuerdo de paz que conllevaría pérdidas territoriales a cambio de garantías de seguridad estadounidenses no especificadas, informó este martes el Financial Times, citando a funcionarios informados sobre las conversaciones.

El presidente de Ucrania trasladó este lunes a sus homólogos europeos que, durante una llamada de dos horas el sábado, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, le habían presionado para que tomara una decisión rápida.

