Lecornu suspende la reforma de las pensiones de Macron en una votación sobre el presupuesto que da aire a su Gobierno

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, durante su intervención este miércoles en la Asamblea Nacional. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de Sébastien Lecornu aprobó en la Asamblea Nacional el presupuesto de la Seguridad Social para 2026. El presupuesto incluye la suspensión de la reforma de las pensiones, una de las principales medidas de Emmanuel Macron. La votación fue ajustada, con 247 votos a favor y 234 en contra, gracias al apoyo de socialistas y ecologistas. El texto será examinado en el Senado antes de volver la próxima semana a la Asamblea Nacional.

El Gobierno de Sébastien Lecornu aprobó este martes en la Asamblea Nacional el presupuesto de la Seguridad Social para 2026, que incluye la suspensión de la reforma de las pensiones, la medida estrella de Emmanuel Macron. El texto, que salió adelante por la mínima, con 247 votos a favor y 234 en contra, y gracias al respaldo de socialistas y ecologistas, regresará al Senado, que lo examinará este miércoles en comisión y el viernes en el hemiciclo para volver la próxima semana a la Asamblea Nacional.

