Von der Leyen aprieta para enviar a Ucrania los fondos rusos congelados mientras Bélgica se atrinchera en el 'no'

La alternativa de emitir deuda conjunta europea enfrenta la oposición de varios países y requeriría unanimidad, mientras continúa el debate interno en la UE y la OTAN refuerza su apoyo militar a Ucrania.

El nuevo plan de la Comisión Europea propone una ayuda de 90.000 millones de euros, cubriendo dos tercios de las necesidades de Ucrania y previendo mecanismos de solidaridad y protección para los Estados miembro.

Bélgica, que custodia la mayor parte de los activos rusos bloqueados, se resiste a la medida por temor a represalias del Kremlin y a asumir sola los riesgos financieros.

Ursula von der Leyen presiona para usar los fondos rusos congelados en la UE para financiar un préstamo de reparaciones a Ucrania, clave para sostener el país durante los próximos dos años.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, redobla la presión para enviar a Ucrania los fondos rusos congelados desde el estallido de la guerra. Pero Bélgica —que custodia la mayor parte del dinero— se ha atrincherado en el 'no' por miedo a convertirse en blanco exclusivo de las represalias del Kremlin y acabar asumiendo en solitario la factura.

Von der Leyen ha aprobado este miércoles el paquete legislativo que da cobertura al denominado "préstamo de reparaciones", la pieza clave con la que Bruselas quiere mantener a flote a Ucrania durante los próximos dos años y ayudarle a resistir la guerra de agresión de Rusia.

El Gobierno de Volodímir Zelenski necesita 135.000 millones de euros en 2026 y 2027 para sostener simultáneamente los servicios públicos y el esfuerzo bélico, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En un primer momento, Bruselas había propuesto un crédito de 140.000 millones de euros para cubrir la totalidad del agujero presupuestario ucraniano. Sin embargo, su última propuesta reduce la dotación a 90.000 millones de euros.

La presidenta alega que de este modo la UE cubrirá dos tercios de las necesidades de Kiev, mientras que el resto de aliados (Reino Unido, Canadá o Japón) deberá poner el resto. El Gobierno de Donald Trump ha cortado toda la ayuda presupuestaria y militar a Zelenski desde su llegada al poder en enero.

Este préstamo se financiará con los fondos rusos congelados en territorio de la UE desde el estallido de la guerra (que ascienden en total a 210.000 millones de euros). Ucrania solo tendrá que devolver el dinero si Moscú le paga reparaciones de guerra.

"El mensaje para Rusia es que el préstamo de reparaciones aumenta el coste de su guerra de agresión. Así que es una invitación a acudir a la mesa de negociación para encontrar finalmente la paz", ha dicho Von der Leyen.

La mayor parte de los activos del Banco Central de Rusia se encuentran en la empresa de servicios financieros Euroclear, con sede en Bruselas. El primer ministro belga, Bart de Wever, escribió la semana pasada una carta a Von der Leyen en la que alega que este plan es "totalmente equivocado" y además socavará las negociaciones de paz.

El belga Bart de Wever conversa con el francés Emmanuel Macron con Pedro Sánchez al lado y la danesa Mette Frederiksen al fondo durante un Consejo Europeo Unión Europea

A su juicio, se trata de una confiscación de los fondos rusos inmovilizados (algo que Bruselas niega) que no tiene precedentes y pondrá en riesgo la estabilidad del euro como moneda de reserva.

"Hemos escuchado con mucha atención las preocupaciones de Bélgica y hemos tenido en cuenta casi todas ellas en nuestra propuesta", ha asegurado la presidenta en rueda de prensa.

"Contamos con salvaguardias muy sólidas para proteger a los Estados miembros y minimizar los riesgos tanto como sea posible", sostiene Von der Leyen.

Por ejemplo, Bruselas no permitirá que las sentencias ilegítimas fuera de la Unión (por ejemplo de tribunales de Rusia o países aliados) se ejecuten en territorio comunitario. Además, la propuesta incluye un "sólido mecanismo de solidaridad" respaldado por garantías nacionales bilaterales y, en última instancia, por el presupuesto de la UE.

Finalmente, no solo se incluyen los activos inmovilizados en Euroclear sino el resto de fondos rusos que están en otras instituciones financieras de la UE (25.000 millones de euros repartidos entre Francia, Bélgica, Alemania, Suecia y Chipre).

La aprobación de este "préstamo de reparaciones" no requiere unanimidad, sino solo mayoría cualificada, con el fin de esquivar el previsible veto de Hungría. ¿Está dispuesta la Comisión a avanzar también sin Bélgica?

"Es muy importante que atendamos todas las preocupaciones y los riesgos percibidos por Bélgica", ha respondido Von der Leyen.

"Compartimos absolutamente el mismo objetivo que Bélgica: los riesgos deben ser compartidos por todos, distribuidos de manera justa y equitativa, y debemos establecer —como ya hemos hecho— mecanismos que protejan a todos nuestros Estados miembros. Y esto, por supuesto, incluye específicamente también a Bélgica", ha insistido.

La presidenta ha señalado que seguirá negociando con De Wever en las próximas semanas, ya que el objetivo es tomar una decisión en la cumbre del 18 y 19 de diciembre. Sin embargo, los argumentos del Ejecutivo comunitario siguen sin convencer al Gobierno belga.

"Tenemos la frustrante sensación de no haber sido escuchados", se ha quejado el ministro de Exteriores, Máxime Prevot, en las horas previas a que Bruselas publicara las propuestas legislativas.

"Nuestras preocupaciones están siendo minimizadas. Los textos que la Comisión presentará hoy no abordan nuestras preocupaciones de manera satisfactoria. No es aceptable utilizar el dinero y dejarnos solos frente a los riesgos", ha insistido Prevot.

Una vez conocida la propuesta del Ejecutivo comunitario, el primer ministro belga ha reiterado que el préstamo de reparaciones "no es viable".

"No puedo imaginar que la Comisión Europea se atreva a confiscar los bienes de una empresa privada en contra de la voluntad de un Estado miembro”, insiste De Wever. "Es algo nunca visto", ha protestado.

Teniendo en cuenta el veto persistente de Bélgica, Von der Leyen ha presentado también una solución alternativa que consistiría en una nueva emisión de deuda conjunta europea para sufragar la ayuda a Ucrania.

No obstante, ella misma ha destacado que esta opción requeriría una unanimidad imposible de alcanzar. No sólo por el veto seguro de Hungría, sino también porque los países nórdicos —los que más ayuda están prestando a Ucrania— ya han dejado claro de forma reiterada que no aceptan los eurobonos.

La OTAN y EEUU

Mientras Von der Leyen presentaba su "préstamo de reparaciones", los ministros de Exteriores de la OTAN se han reunido en Bruselas para debatir cómo intensificar la ayuda militar a Ucrania.

"Debemos asegurarnos de que Ucrania esté en la posición más fuerte posible para mantenerse en el combate, para resistir a los rusos; y también en la posición más sólida posible cuando las conversaciones de paz lleguen realmente a punto en que todas las partes se sienten a la mesa", ha dicho Mark Rutte.

Los ministros de Exteriores de la OTAN, durante la reunión de este miércoles en Bruselas OTAN

De momento, los aliados europeos ya han destinado 4.000 millones de euros al programa PURL, con el que se financia la compra de armamento de EEUU para donarlo a Kiev.

El secretario general de la OTAN ha elogiado los esfuerzos de Trump en busca de la paz en Ucrania y ha restado importancia a la ausencia de Marco Rubio en la reunión en Bruselas, aunque es la primera vez que un secretario de Estado de EEUU se pierde un encuentro de la Alianza Atlántica desde los tiempos de la guerra de Irak.

¿Tiene la impresión de que EEUU está consultando lo suficiente con los aliados europeos? "Están consultando absolutamente lo suficiente. Los equipos aquí en la OTAN y el equipo de Marco Rubio están en contacto constante. Yo mismo estoy en contacto permanente con el secretario de Estado", ha respondido Rutte.

Marco Rubio, ha proseguido "está trabajando muy intensamente en el proceso de paz en Ucrania, pero también en lo relativo a Sudán, Gaza y todos los demás asuntos en los que los estadounidenses están involucrados. Así que me parece totalmente aceptable que no esté aquí".

Ni el secretario general de la OTAN ni el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, han querido comentar las últimas amenazas de Vladímir Putin de lanzar una guerra contra Europa.

"No hago comentarios a comentarios. Pero lo que sí está claro es que nuestra posición aquí hoy tiene que ser de unidad, de solidaridad y de reforzar aquello que es la OTAN: una alianza defensiva, nunca agresiva, basada en la disuasión pero preparada para cualquier escenario", ha dicho Albares.

"La OTAN es una alianza defensiva. Seguiremos siendo una alianza defensiva. Pero no se equivoquen: estamos preparados y dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger a nuestros mil millones de habitantes y asegurar nuestro territorio", ha avisado Rutte.