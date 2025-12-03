El ex número 2 de Borrell, detenido por un caso de corrupción ocurrido cuando él era jefe de la diplomacia de la UE

La policía belga realizó registros en domicilios, la sede del Colegio de Europa y el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas.

La investigación de la Fiscalía Europea se centra en un posible fraude, corrupción y conflicto de intereses en la adjudicación de un millón de euros para la Academia Diplomática de la UE.

Entre los detenidos también está Federica Mogherini, exjefa de la diplomacia europea y actual rectora del Colegio de Europa de Brujas.

El ex número 2 de Josep Borrell en la diplomacia de la UE, Stefano Sannino, ha sido detenido por presunto fraude de fondos comunitarios.

El ex número 2 de Josep Borrell durante su etapa como Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el italiano Stefano Sannino, ha sido una de las personas detenidas este martes por la Policía belga en el marco de una investigación de la Fiscalía Europea por presunto fraude de fondos comunitarios por parte del servicio diplomático de la Unión.

No obstante, el arresto que ha provocado un terremoto en la burbuja de Bruselas ha sido el de Federica Mogherini, la socialista italiana que precedió a Borrell al frente de la diplomacia comunitaria (entre 2014 y 2019), y que ahora ejerce de rectora del prestigioso Colegio de Europa de Brujas. El tercer detenido es otro alto cargo de esta institución, en la que se forma la élite del funcionariado de la UE.

Los hechos investigados por la Fiscalía Europea podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.

El escándalo de corrupción se produjo en el periodo 2021-2022, es decir, en pleno mandato de Borrell. El ex Alto Representante nombró a Sannino como secretario general del Servicio de Acción Exterior en diciembre de 2020. Previamente, había sido embajador de Italia en España y Andorra y embajador de Italia ante la UE y también trabajó en el servicio diplomático de la Comisión.

En la actualidad, ocupaba el cargo de director general de la Comisión para Oriente Próximo, Norte de África y Países del Golfo, bajo el mando de la actual jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Las identidades de los detenidos han sido desveladas por la prensa belga. Al ser preguntada por si el propio Borrell está siendo investigado, la Fiscalía Europea ha respondido a este periódico que no puede revelar la identidad de ninguna de las personas afectadas porque debe respetar la legislación europea y nacional en materia de privacidad, así como la presunción de inocencia.

EL ESPAÑOL ha tratado de recabar la reacción de Borrell, que actualmente es presidente del centro de investigación en relaciones internacionales CIDOB, pero no ha obtenido respuesta.

Por su parte, el Colegio de Europa ha dicho en un comunicado que "colaborará plenamente con las autoridades en interés de la transparencia y el respeto al proceso de investigación" y tomará "todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad de sus actividades".

"El Colegio sigue comprometido con los más altos estándares de integridad, equidad y cumplimiento, tanto en asuntos académicos como administrativos", concluye el comunicado.

El escándalo saltaba a la luz pública a primera hora de este martes por los registros que ha llevado a cabo la policía belga a primera hora de la mañana en los domicilios de los sospechosos, en la sede del Colegio de Europa en Brujas y en el edificio del Servicio Europeo de Acción Exterior, en pleno corazón del barrio europeo de Bruselas.

Lo que investiga la Fiscalía Europea es el proyecto de la Academia Diplomática de la UE, un programa de formación de nueve meses para jóvenes diplomáticos de los Estados miembros, que fue adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior, entonces dirigido por Borrell, al Colegio de Europa en el período 2021-2022, tras un procedimiento de licitación. El proyecto tenía una dotación de un millón de euros.

La investigación se centra en determinar si el Colegio de Europa y/o sus representantes fueron informados previamente por el Servicio de Acción Exterior sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación. Y si tenían motivos para creer que se les adjudicaría el proyecto incluso antes de la publicación oficial del aviso de licitación.

"Existen fuertes sospechas de que, durante el proceso de licitación del programa, se violó el artículo 169 del Reglamento Financiero relativo a la competencia justa, y de que información confidencial relacionada con la contratación en curso se compartió con uno de los candidatos participantes en la licitación", ha dicho la Fiscalía Europea en un comunicado.

Antes de los registros, la Fiscalía solicitó el levantamiento de la inmunidad de varios sospechosos, lo cual fue concedido.

Los hechos investigados fueron denunciados inicialmente a la Oficina Antifraude de la UE (OLAF), aunque la Fiscalía no explica de quién partió esta denuncia. La investigación, que cuenta también con el apoyo del juez instructor de Bélgica en Flandes Occidental (distrito de Ypres), continúa para esclarecer los hechos y determinar si se han cometido delitos.

La Fiscalía Europea -que es responsable de investigar y llevar a juicio los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE- ha recordado que todos los sospechosos mantienen la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes de Bélgica.