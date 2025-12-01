Robles anuncia que España pretende "coliderar" el refuerzo de la defensa marítima en la Unión Europea

España colaborará con Portugal y Letonia en compras conjuntas de vehículos blindados y destinará el resto de fondos europeos a radares y ciberseguridad.

España ha solicitado solo 1.000 millones de euros del programa SAFE de la UE, pese a sus dificultades para aumentar el gasto en defensa.

El Gobierno español destinará 215 millones de euros en ayuda militar a Ucrania, de los cuales 100 millones serán para adquirir misiles Patriot a través del programa PURL de la OTAN.

España aspira a coliderar el refuerzo de la defensa marítima en la Unión Europea, coordinando proyectos y compras conjuntas con otros Estados miembros.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que España aspira a encabezar en la Unión Europea el refuerzo de la defensa marítima, coordinando los esfuerzos de los Estados miembros para cubrir las carencias más críticas en este ámbito mediante proyectos y compras conjuntas.

Robles ha hecho este anuncio tras el Consejo de Defensa de la UE celebrado este lunes en Bruselas, en el que los ministros del ramo han discutido cómo acelerar la independencia militar europea de aquí a 2030 y cómo intensificar el apoyo a Ucrania para que pueda resistir frente a la guerra de agresión de Rusia.

"Hay una capacidad que nos importa mucho: todo lo relativo al dominio marítimo. En el dominio marítimo queremos coliderar con otros países, porque entendemos que Europa tiene que tener un protagonismo muy especial en todo lo que hace referencia al dominio en el ámbito de los mares, que quizá es una de las materias que había estado más abandonada", ha alegado la ministra de Defensa.

Coincidiendo con la reunión en Bruselas, la Comisión de Ursula von der Leyen ha confirmado este lunes que ha recibido los planes nacionales de inversión en defensa de los 19 países que solicitaron créditos del programa SAFE, cuya dotación total de 150.000 millones de euros ha sido agotada.

España ha sido uno de los Estados miembros que ha pedido menos fondos de SAFE: apenas 1.000 millones de euros, pese a sus dificultades para aumentar el gasto en Defensa.

Robles ha confirmado que, de esta cantidad, 215 millones se consagrarán a ayuda militar a Ucrania, tal y como había anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la última visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Un total de 100 de estos 215 millones de euros se canalizarán a través del programa PURL de la OTAN, que permite a los aliados europeos adquirir armas en EEUU y enviarlas gratuitamente a Kiev, ya que Trump ha interrumpido la ayuda militar al Gobierno de Volodímir Zelenski desde su llegada al poder.

Además de la ayuda a Ucrania, España se aliará con Portugal y Letonia para realizar compras conjuntas de vehículos blindados Vamtac y Ascod, respectivamente.

El resto de los fondos europeos se gastarán en iniciativas militares relacionadas con radares y ciberseguridad, según ha explicado Robles.

"Como siempre, nuestro compromiso con Ucrania es un compromiso total y un compromiso absoluto", ha subrayado la ministra de Defensa, que se ha mostrado muy pesimista sobre las negociaciones de paz lideradas por Trump.

Robles ha señalado que las conversaciones "están en una fase muy incipiente" y que EEUU todavía no ha dado a Ucrania "ninguna garantía de seguridad", que se encuentra en un "panorama difícil".

"Hoy por hoy, las conversaciones no están en un estado tal como para poder decir que hay garantías para que Ucrania alcance un acuerdo. Precisamente por eso, ante esta situación que yo me atrevería a decir, si no pesimista, en un stand-by, es por lo que hemos reforzado ese compromiso y ese apoyo a Ucrania", ha zanjado.