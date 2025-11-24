Rusia bombardea Járkov y deja cuatro muertos y 17 heridos mientras Ucrania negocia la paz con Estados Unidos

Consecuencias de un ataque con drones rusos en Járkov esta madrugada. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Un ataque ruso con dron en la ciudad de Járkov ha dejado al menos cuatro muertos y 17 heridos, entre ellos varios niños. Las víctimas mortales incluyen tres mujeres de 69, 61 y 41 años, y un hombre de 55 años; entre los heridos hay un niño de 12 años y una niña de 11. El ataque, realizado con 16 proyectiles lanzados por un dron Geran-2, destruyó viviendas privadas y podría haber más víctimas bajo los escombros. El bombardeo se produce mientras Ucrania, Estados Unidos y aliados europeos negocian en Ginebra un posible acuerdo de paz basado en el plan propuesto por Donald Trump.

Mientras Kiev negocia la paz, Rusia sigue bombardeando Ucrania. Esta madrugada al menos cuatro personas han muerto y 17 han resultado heridas, incluidos varios niños, este domingo a causa de un ataque de un dron ruso en la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania.

Entre las víctimas varias mujeres, tres de ellas de 69, 61 y 41 años, y un hombre de 55. Además, entre los heridos hay dos niños: uno de 12 años y una menor de 11.

El ataque ha consistido en una ofensiva con 16 proyectiles lanzados por un dron Geran-2, según ha confirmado el gobernador de la región de Járkov, Oleg Sinegubov.

🛑 Ataque ruso en Járkov



Los medios mostraron imágenes de la liquidación de las consecuencias del ataque ruso la noche del 23 de noviembre, que dejó 4 personas fallecidas y 17 heridas.



Según el alcalde Terekhov, el enemigo atacó, entre otras cosas, la infraestructura energética… pic.twitter.com/TLuqvpAHF9 — Mundo En Revolución (@MundoEnRevo) November 24, 2025

"Han alcanzado viviendas privadas. Hay casas destruidas", ha señalado, antes de advertir de la posibilidad de que haya más víctimas bajo los escombros.

Este ataque se produce en medio de las negociaciones que mantienen Estados Unidos y las delegaciones de Ucrania y sus aliados europeos en Ginebra para intentar avanzar hacia una solución al conflicto con Rusia utilizando como base el plan de paz propuesto por el presidente

estadounidense, Donald Trump.

