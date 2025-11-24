El exprimer ministro británico David Cameron padece cáncer de próstata: "Siempre temes escuchar esas palabras"

Las claves nuevo Generado con IA David Cameron, exprimer ministro británico, ha revelado que padece cáncer de próstata tras someterse a pruebas impulsadas por su esposa. Cameron recibió terapia focal para tratar el cáncer y ha pedido al Gobierno de Starmer que impulse programas de detección temprana de la enfermedad. El exlíder conservador destaca la importancia de hablar abiertamente sobre la salud masculina y la necesidad de mejorar los cribados de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el más común entre los hombres británicos, con más de 55.000 casos diagnosticados anualmente en Reino Unido.

El exprimer ministro David Cameron, responsable del referéndum de salida de Reino Unido de la Unión Europea, ha revelado en una entrevista con el periódico The Times que padece cáncer de próstata.

El antiguo líder de los conservadores ha explicado que se sometió a una prueba de antígeno prostático específico (PSA), un análisis de sangre que mide los niveles de una proteína producida por la próstata, que dio unos niveles elevados, por lo que a continuación le realizaron una biopsia que descubrió el cáncer.

"Siempre se espera lo mejor. Si tienes un PSA alto, probablemente no sea nada. Te haces una resonancia magnética con algunas marcas negras y piensas: 'Ah, probablemente esté bien'. Pero cuando salen los resultados de la biopsia y dicen que tienes cáncer de próstata...", ha relatado.

Cameron ha confesado que "siempre temes escuchar esas palabras". "Y luego, literalmente, mientras salen de la boca del médico, piensas: 'Oh, no, lo va a decir. Lo va a decir. ¡Dios mío, lo dijo!'".

El exlíder del Partido Conservador se sometió a la prueba empujado por su mujer Samantha y después de que ambos escucharan al fundador de Soho House, Nick Jones, hablar sobre su diagnóstico durante una entrevista radiofónica.

Cameron recibió terapia focal, que consiste en pulsos eléctricos que atacan y destruyen las células cancerosas. En la entrevista con The Times, ha pedido al Gobierno de Starmer que implemente pruebas de detección para identificar los casos de forma más temprana, cuando los tratamientos tienen mayor probabilidad de éxito.

"Quiero, por así decirlo, salir del armario. Quiero sumar mi nombre a la larga lista de personas que piden un programa de detección específico", manifestó. "No me gusta mucho hablar de mis problemas de mi salud íntima, pero creo que debía hacerlo. Seamos sinceros: los hombres no somos muy buenos hablando de nuestra salud. Tendemos a posponer las cosas".

El cáncer de próstata es el más común entre los hombres británicos, con más de 55.000 casos nuevos cada año. La revelación de Cameron se produce varios días después de la puesta en marcha de un importante ensayo para evaluar las técnicas de cribado más eficaces.

Cameron dimitió como primer ministro y como diputado por su escaño de Witney en Oxfordshire en 2016. Fue nombrado secretario de Asuntos Exteriores por el entonces primer ministro Rishi Sunak en 2023 y también fue nombrado par vitalicio y miembro de la Cámara de los Lores.