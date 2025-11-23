Europa propone un plan alternativo de paz: preserva el Ejército de Ucrania y mantiene abierta la puerta de la OTAN

Un hombre sostiene una bandera ucraniana mientras la gente coloca velas, flores y gavillas de trigo en el monumento "Amargo Recuerdo de la Infancia" con la estatua de la "Niña con Espigas" en el complejo del Museo Nacional del Genocidio del Holodomor en Kiev. Efe

Europa ha presentado una contrapropuesta al plan de paz de Donald Trump para Ucrania, acordado con el Kremlin a espaldas de Bruselas y Kiev, que rechaza la enorme reducción para las Fuerzas Armadas ucranianas y mantiene abierta a un posible ingreso en la OTAN.

El documento, preparado para las negociaciones del plan en Ginebra, propone que el número de efectivos militares de Ucrania se limite a 800.000 "en tiempos de paz", en lugar del límite general, establecido en 600.000, puesto sobre la mesa por el plan de Trump.

También recoge que "las negociaciones sobre intercambios territoriales comenzarán desde la Línea de Contacto", en lugar de predeterminar que ciertas áreas deberían ser reconocidas como "rusas de facto", como sugiere el plan estadounidense.

La contrapropuesta fue redactada por las llamadas potencias europeas E3: Gran Bretaña, Francia y Alemania, dijo una fuente familiarizada con el documento.

El documento toma como base la propuesta estadounidense, pero la analiza punto por punto sugiriendo supresiones o cambios. Propone que Ucrania reciba una garantía de seguridad de Estados Unidos similar a la cláusula del Artículo 5 de la OTAN.

Se opone a la propuesta estadounidense de utilizar activos rusos congelados en Occidente, principalmente en la Unión Europea.

"Ucrania será completamente reconstruida y compensada financieramente, incluso a través de activos soberanos rusos que permanecerán congelados hasta que Rusia compense los daños a Ucrania", dice el documento.

El plan estadounidense proponía que 100.000 millones de dólares de fondos rusos congelados se invertirían en un "esfuerzo liderado por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania" y que EEUU recibiría el 50% de las ganancias de esa empresa.

Washington también propuso que el saldo se invierta en un "vehículo de inversión separado entre Estados Unidos y Rusia"