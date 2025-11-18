Zelenski viajará a Turquía tras reunirse con Sánchez para "reactivar" en persona las negociaciones de paz con Rusia

Volodímir Zelenski sigue embarcado en una gira diplomática para incrementar el apoyo militar que permita reforzar la defensa de Ucrania y emprender nuevos pasos hacia el fin de la guerra. Tras cerrar un acuerdo en Francia con Emmanuel Macron y reunirse este martes en Madrid con Pedro Sánchez, el presidente ucraniano viajará a Turquía el miércoles para "reactivar" en persona las negociaciones de paz con Rusia, pausadas desde mediados de septiembre.

Así lo ha anunciado el propio Zelenski a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. "Nos estamos preparando para reactivar las negociaciones y hemos desarrollado soluciones que propondremos a nuestros aliados. Hacer todo lo posible para acercar el fin de la guerra es la máxima prioridad de Ucrania", ha insistido.

La última reunión cara a cara entre las delegaciones ucraniana y rusa tuvo lugar el pasado 23 de julio en Estambul y se cerró con un intercambio de prisioneros. Desde entonces, y a pesar del encuentro mantenido por Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, la vía diplomática se ha atascado y la intensidad de los combates en el frente y de los ataques aéreos se ha incrementado.

Today, I am holding meetings in Spain that we have been preparing for quite some time. We expect that another strong country will increase its support – helping us protect lives and bring the end of the war closer. We are working to ensure that the meeting with Prime Minister… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2025

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia ya reveló la semana pasada que Moscú estaba dispuesto a reanudar las negociaciones. "La pelota está en el tejado de Ucrania", dijo, según recogió la agencia estatal Tass. El Kremlin ha asegurado que Putin está abierto a reunirse con Zelenski, pero solo si el mandatario ucraniano se desplaza hasta la capital rusa.

Según fuentes del Gobierno turco citadas por la agencia Reuters, en las conversaciones del miércoles participará además Steve Witkoff, el enviado especial de Trump.

En la mencionada publicación en X, Zelenski detalló que espera que en su encuentro con Sánchez -también se verá con Felipe VI- se ratifiquen acuerdos de compra de armamento para reforzar las capacidades militares y la seguridad de Kiev.

"Hoy mantendré reuniones en España que se han preparado durante bastante tiempo. Esperamos que otro país fuerte incremente su apoyo, ayudándonos a salvar vidas y a avanzar hacia el final de la guerra", avanzó.

