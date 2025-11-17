Polonia denuncia un sabotaje tras la explosión de un artefacto en la vía férrea que conecta las ciudades de Varsovia y Lublin

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha confirmado este lunes "un acto de sabotaje sin precedentes" contra la vía férrea que conecta las ciudades de Varsovia y Lublin y ha denunciado que dicho ataque estaba "dirigido contra la seguridad del Estado y sus ciudadanos".

"Lamentablemente, se han confirmado los peores temores. Un acto de sabotaje ha tenido lugar en la ruta Varsovia-Lublin. Un artefacto explosivo destruyó la vía férrea", ha escrito en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que indicó que "se encontraron también daños en la misma ruta, más cerca de Lublin".

La explosión ocurrió este domingo y los servicios de emergencia y la Fiscalía están trabajando en el lugar.

"Como en casos anteriores de este tipo, perseguiremos a los responsables, independientemente de quién actúe en su nombre", ha advertido Tusk, que no ha dado más detalles de lo que él mismo ha calificado como "atentado con bomba".

Según varios medios polacos, fue un maquinista quien informó a la Policía de estos daños este domigo.

Varsovia tiene un papel clave como epicentro de ayuda a Ucrania en la guerra contra Rusia, lo que convierte a esta ciudad en blanco de actos de sabotaje.

