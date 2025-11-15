Franceses y españoles son los europeos más "insatisfechos" con la democracia: menos de la mitad se sienten representados

Más de la mitad de los ciudadanos europeos se consideran insatisfechos con el funcionamiento de sus democracias, según un sondeo internacional de Ipsos realizado entre septiembre y octubre de 2025. La encuesta incluyó a casi 10.000 personas en nueve países: Francia, España, Italia, Suecia, Croacia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos.

El estudio revela que, salvo en Suecia, la mayoría de los encuestados teme que la democracia se vea amenazada en los próximos cinco años. Los principales riesgos señalados son la desinformación, la corrupción, la falta de rendición de cuentas de los políticos y el auge de los partidos extremistas.

En Francia y España, los niveles de preocupación son especialmente elevados: un 86% de los franceses y un 80% de los españoles manifiestan inquietud sobre el futuro de sus sistemas de gobierno. En contraste, los votantes suecos mantienen una percepción más positiva sobre la salud democrática en su país.

Gideon Skinner, director senior de política británica en Ipsos, considera que existe una sensación generalizada de desrepresentación. “En la mayoría de los países hay un deseo de cambio radical”, explica en Politico.

El sondeo también refleja que los votantes situados en los extremos políticos, a izquierda y derecha, son los más proclives a declarar que la democracia está fallando. Francia y Países Bajos, por ejemplo, han registrado una caída significativa en la satisfacción ciudadana asociada a la inestabilidad política. París lleva cinco primeros ministros en tres años y Países Bajos volvió recientemente a las urnas tras un nuevo colapso de la coalición de gobierno.

Ninguno de los nueve países analizados alcanza una mayoría que considere que su gobierno representa eficazmente a la ciudadanía. Croacia y el Reino Unido registran los niveles más bajos, con sólo un 23% de votantes satisfechos. De hecho en todos los países, excepto Polonia, hay más personas que opinan que la democracia ha empeorado en los últimos cinco años que las que creen que ha mejorado.

En Estados Unidos, el 61% de los encuestados considera que el estado de la democracia ha empeorado desde 2020.

Entre los jóvenes europeos de 16 a 26 años también se detecta un creciente descontento con el funcionamiento de las instituciones. Es cierto que un 57% todavía prefiere la democracia a otras formas de gobierno. Pero sólo un 6% cree que este sistema funciona adecuadamente y no necesita cambios. Y algo más: un 53% considera que la Unión Europea dedica demasiada energía a asuntos secundarios en lugar de abordar desafíos esenciales como el porvenir económico, la defensa o el cambio climático.

Los datos de Ipsos se complementan bien con la última edición de la encuesta alemana “Junges Europa”. Esta registra que dos de cada tres jóvenes valoran positivamente la pertenencia a la Unión Europeo. Pero cuestionan, a su vez, su papel en la política mundial. El 42% asume que ni siquiera es uno de los tres principales actores geopolíticos.

Los primeros puestos son, naturalmente, para Estados Unidos y China.