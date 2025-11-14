Varias personas mueren y otras resultan heridas tras arrollar un bus una parada de pasajeros en el centro de Estocolmo

Imagen en las redes sociales del autobús tras el accidente en el que han muerto varias personas y otras han resultado heridas. X

Se ha iniciado una investigación penal por homicidio agravado por el accidente, cuyas causas no han trascendido aún, y el conductor ha sido arrestado.

Varias personas han fallecido y otras han resultado heridas tras arrollar un autobús una parada de pasajeros en el centro de Estocolmo (Suecia).

Por el momento se desconocen las causas de este siniestro que se produjo en Valhallavägen, en el barrio de Östermalm.

Según informan los medios suecos, se ha iniciado una investigación penal por homicidio agravado y el conductor del autobús ha sido arrestado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.