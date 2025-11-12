Las agencias anticorrupción de Ucrania siguen el rastro de un aliado de Zelenski, ahora prófugo de la Justicia

Las autoridades ucranianas encargadas de combatir la corrupción en el país han imputado este martes a siete personas relacionadas con un presunto esquema de sobornos valorado en más de 100 millones de dólares y relacionado con un sector particularmente delicado en tiempos de guerra: el energético.

En el comunicado remitido por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) se informa de que hay cinco sospechosos detenidos y otros dos a los que todavía se está buscando. Aunque NABU no ha ofrecido nombres concretos, una fuente cercana a la investigación le ha dicho a Reuters que el cerebro de la trama –que habría girado en torno a una serie de adquisiciones en compañías estatales– es Timur Mindich. Un viejo socio empresarial del propio Volodímir Zelenski.

El Kyiv Independent, por su parte, ha informado –citando fuentes de la investigación– que Mindich sería uno de los dos sospechosos a los que todavía no se ha encontrado. Por lo visto, alguien le puso al tanto de la situación horas antes de los registros que tuvieron lugar este lunes y el empresario optó por no quedarse a ofrecer explicaciones.

Cabe recordar, llegados a este punto, que NABU fue una de las dos agencias anticorrupción que Zelenski puso en su punto de mira hace unos meses. Cuando trató de eliminar su independencia y su autonomía. Su libertad de movimiento, en definitiva. El presidente ucraniano terminó reculando ante la presión ejercida tanto desde las calles del país –la población ucraniana se manifestó durante días– como desde Bruselas.

¿Quién es exactamente Timur Mindich?

Nacido hace casi medio siglo en la céntrica ciudad de Dnipro, Mindich es un productor de cine y antiguo socio de un oligarca ucraniano de nacionalidad israelí particularmente poderoso llamado Ihor Kolomoisky.

El caso es que Mindich también es un viejo amigo de Zelenski. Es más: compartieron la propiedad de la productora audiovisual Kvartal 95 –a través de la cual el hoy líder del país alcanzó fama internacional como actor– hasta que Zelenski se desprendió de su participación tras ganar las elecciones del año 2019.

Asimismo, y según Radio Free Europe, Mindich es copropietario de Green Family, una empresa chipriota que cofundó productoras cinematográficas en Rusia, y la persona que le regaló un coche blindado a Zelenski cuando éste logró la presidencia.

Además, durante los primeros doce meses de Zelenski como líder del país, la Oficina del Presidente recibió al menos tres visitas de Mindich. Éste declaró entonces que en todas las ocasiones se había reunido con el jefe de gabinete de Zelenski: Andriy Yermak. Una "figura en la sombra que concentra muchísimo poder", según declaró en su día a EL ESPAÑOL un funcionario de Bruselas, y que focalizó las protestas de los ucranianos cuando se puso en la diana a las agencias anticorrupción.

Según el proyecto de investigación periodística Schemes, un año después, en 2021, el propio Zelenski celebró su cumpleaños en la residencia de Mindich y unos meses más tarde fue Mindich quien asistió a una fiesta de cumpleaños organizada por Yermak.

Más allá de la amistad personal que parece haber seguido imperando –hasta fecha reciente al menos– entre el presidente y su antiguo socio, los medios locales ucranianos señalan que Mindich también proponía nombres para ocupar según qué despachos.

Fue él quien recomendó, por ejemplo, el nombramiento del ex viceprimer ministro Oleksiy Chernyshov. Una figura caída en desgracia en junio del 2025 tras ser acusado por la otra agencia anticorrupción ucraniana –la Fiscalía Especializada Anticorrupción o SAPO– de sobornos y abuso de poder.

Finalmente, y según fuentes consultadas por Ukrainska Pravda, entre los protegidos actuales de Mindich se encuentran el ministro de Justicia, Herman Halushchenko; la ministra de Energía, Svitlana Hrinchuk; y el ministro interino de Agricultura, Vitaliy Koval.

¿Promesas incumplidas?

Zelenski alcanzó la presidencia de Ucrania hace ahora seis años tras una muy productiva carrera en la industria del entretenimiento con la promesa de erradicar la corrupción cuasi estructural que impregnaba las élites locales desde la independencia del país.

Sin embargo, desde que asumió el poder cada cierto tiempo salta algún escándalo relacionado con el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilegítimo a base de explotar recursos públicos, el abuso de poder o los sobornos.

Es un problema que, además, trasciende las fronteras nacionales. Y es que Ucrania se encuentra bajo presión internacional para combatir la corrupción si lo que quiere es ingresar en algún momento en la Unión Europea y continuar recibiendo apoyo financiero para defenderse de la invasión rusa.

Los responsables de NABU, por cierto, han explicado que la investigación que ha destapado esta supuesta trama ha durado 15 meses. En los últimos días las operaciones conducidas por sus agentes a este respecto superan las 70… y todavía se esperan unas cuantas más.