Alarma en Bélgica: detectan tres drones sobre la central nuclear de Doel y el aeropuerto de Lieja

Las claves nuevo Generado con IA Se detectaron al menos tres drones sobre la central nuclear de Doel y varios más sobre el aeropuerto de Lieja, lo que llevó a la suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto. En las últimas semanas, Bélgica ha experimentado varias incursiones de drones sobre bases militares y aeropuertos, incluyendo el cierre temporal del aeropuerto de Bruselas-Zaventem. El Reino Unido desplegará personal y equipamiento militar en Bélgica para ayudar a reforzar la defensa contra drones, en coordinación con la OTAN y el apoyo de Alemania. Las autoridades belgas disponen de un equipo especializado antidrones, aunque no fue activado durante el reciente incidente en Bruselas; la procedencia de los drones sigue sin conocerse.

Al menos tres drones han sido detectados la madrugada de este lunes sobre la central nuclear belga de Doel, según ha informado Engie, la compañía francesa que opera en las instalaciones, y el mismo día en el que el aeropuerto de Lieja suspendió sus operaciones varias horas por el avistamiento de varios drones.

La portavoz de Engie, Hellen Smeets, ha indicado que los aparatos fueron localizados por los trabajadores de seguridad de la central y ha

señalado que no hubo impacto alguno sobre las operaciones. "Los servicios competentes supervisan la situación", ha dicho, según ha recogido la emisora belga RTL



Este suceso tuvo lugar horas después de una breve suspensión de operaciones en el aeropuerto de Lieja, entre las 19.30 y las 20.25 horas, por la detección de varios aparatos no tripulados en la zona, en línea con varios incidentes similares durante los últimos días en las instalaciones.

Estos nuevos episodios se producen después de que en las últimas semanas hayan tenido lugar en Bélgica varias incursiones de drones, que han sobrevolado bases militares o aeropuertos.



De hecho, el pasado martes el aeropuerto de Bruselas-Zaventem, el principal del país, cerró su espacio aéreo por la presencia de drones en las proximidades de la terminal.



Este lunes, el diario Het Nieuwsblad informó de que la policía federal belga dispone de un equipo encargado de detectar y neutralizar drones "hostiles" desde hace cuatro años, pero que no se pidió su intervención ante la violación del espacio aéreo del martes sobre el aeropuerto de la capital del país.

Una fuente interna declaró a la publicación belga que ese equipo cuenta con "30 agentes certificados" y "dos antenas para detectar los drones hostiles, cuatro inhibidores de señal para bloquearlos y tres lanzadores de redes para inmovilizarlos".



La agencia de noticias belga apuntó que las autoridades se habrían dado cuenta demasiado tarde de que podían desplegar el equipo antidrones.

Apoyo militar de Reino Unido

El Reino Unido proporcionará apoyo militar a Bélgica tras la serie de incursiones de drones de origen desconocido en su espacio aéreo, declaró este domingo a la BBC el nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa británico, el mariscal del aire Richard Knighton.



Knighton afirmó que su homólogo belga solicitó esta semana asistencia y que, tras analizar la petición, él y el ministro de Defensa, John Healey, acordaron desplegar personal y equipos británicos en Bélgica, en coordinación con la OTAN.



"Es importante dejar claro, sin embargo, que no sabemos -y los belgas tampoco lo saben todavía- la procedencia de esos drones, pero les ayudaremos proporcionando nuestro equipamiento y efectivos, que ya se han empezado a desplegar para asistir a Bélgica", explicó el jefe militar.



Políticos belgas y alemanes han señalado a Rusia como posible responsable de las incursiones, lo que Knighton consideró "plausible", aunque Moscú lo niega.



Bélgica anunció el viernes que reforzará su defensa contra los drones con 50 millones de euros y el apoyo del Ejército de la vecina Alemania, al que se sumarán ahora los efectivos del Reino Unido.