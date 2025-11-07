Bengalas, agresiones y gritos de boicot contra la Orquesta Filarmónica de Israel en París por Gaza: hay cuatro detenidos

Momento en el que varios activistas interrumpen con bengalas el concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel. X

Cuatro personas han sido detenidas tras los graves incidentes registrados este jueves por la noche en París durante un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel, que sufrió varias interrupciones, enfrentamientos entre los espectadores y lanzamientos de bengalas.

Este recital, que se desarrolló en el auditorio de la Filarmónica de París, había suscitado fuertes protestas desde su anuncio hace un mes, debido a la situación en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el 10 de octubre pasado.



Las detenciones han sido confirmadas por el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, quien agradeció la rápida intervención de la Prefectura de Policía para realizar los arrestos y para contener los graves disturbios dentro de la sala y a los manifestantes en el exterior.

Des militants pro-palestiniens cagoulés cornaqués par @cgt_spectacle ont perturbé ce soir le concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à la @philharmonie de Paris en allumant des fumigènes mettant ainsi en danger le public. Le concert a pu reprendre après l’intervention de… pic.twitter.com/DVqEpv20t2 — Haziza Frédéric (@frhaz) November 6, 2025

"No hay nada que los justifique", ha recalcado el ministro sobre estos incidentes en un mensaje en redes sociales.

Desde la Filarmónica de París también han condenado "enérgicamente" estos graves incidentes. "En tres ocasiones, algunos asistentes intentaron interrumpir el concierto de diversas maneras, incluyendo dos veces el uso de bombas de humo. Otros espectadores intervinieron y se produjeron enfrentamientos. Los alborotadores fueron desalojados y el concierto, que había sido interrumpido, se reanudó y concluyó pacíficamente", apunta en un comunicado.

En los últimos días, la polémica en torno al concierto se había intensificado y varios activistas propalestinos pedían su cancelación, por lo que se habían reforzado las medidas de seguridad tanto en el exterior como en el interior del auditorio.

“Bienvenidos, Orquesta Nacional de Israel. (…) La libertad de creación y programación es un valor de nuestra República. ¡No hay pretexto para el antisemitismo!”, respondió hace sólo unos días la ministra de Cultura, Rachida Dati, en redes a estos activistas.

Desde el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, su presidente, Yonathan Arfi, quien asistió al espectáculo, ha pedido "sanciones ejemplares" para los responsables de los incidentes.

También aseguró que estas "perturbaciones inaceptables" e intentos de "boicot" nunca impedirán que los artistas que son víctimas del odio "reciban la ovación del público".