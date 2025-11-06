Von der Leyen nombra al español Alberto de Gregorio director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Europea ha nombrado al español Alberto de Gregorio Merino como nuevo director general del Servicio Jurídico, el organismo encargado de asesorar legalmente al Ejecutivo comunitario y representarlo ante los tribunales. Gregorio Merino cuenta con casi 25 años de experiencia en instituciones europeas y un profundo conocimiento del marco jurídico y los procesos de toma de decisiones de la Unión Europea. Ha desempeñado un papel clave en la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, los fondos Next Generation y en la gestión de las consecuencias legales del Brexit.

La Comisión Europea nombró este martes al español Alberto de Gregorio Merino como nuevo director general del Servicio Jurídico de la institución, el organismo que asesora legalmente al Ejecutivo comunitario y le representa ante los tribunales.

Actualmente, Gregorio Merino es Director del servicio legal de la Comisión, responsable de las áreas de servicios financieros, libertades fundamentales, derecho de sociedades y derecho de propiedad intelectual.

Bruselas, no obstante, no ha anunciado la fecha concreta en la que Gregorio Merino se incorporará como jefe de los servicios jurídicos.

Con casi 25 años de experiencia en las instituciones europeas, Gregorio Merino "posee un profundo conocimiento del marco jurídico y los procesos de toma de decisiones de la Unión", destacó Bruselas en un comunicado recogido por Efe. Además de a la Comisión, ha asesorado también al Consejo de la UE y al Consejo Europeo durante las reuniones de líderes.

En los últimos años "ha desempeñado un papel fundamental" en la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, los fondos Next Generation o las consecuencias legales del Brexit.