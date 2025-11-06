La OTAN resta importancia a la retirada de tropas de Europa anunciada por Trump: "No estamos preocupados"

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Rumanía, Nicosur Dan, durante su reunión de este miércoles en Bucarest Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La OTAN minimiza el impacto del anuncio de Donald Trump de retirar parte de las tropas estadounidenses desplegadas en el flanco Este de Europa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asegura que la Alianza está preparada para suplir cualquier vacío y mantener su postura de defensa y disuasión. La reducción de tropas responde a una revaluación de prioridades de la administración estadounidense y al refuerzo de la presencia aliada en el flanco Este. Estados Unidos afirma que este ajuste no implica un menor compromiso con la OTAN y destaca el aumento de la responsabilidad europea en la defensa convencional del continente.

La OTAN mantiene la sangre fría ante el anuncio por parte de Donald Trump de la retirada de parte de las tropas estadounidenses desplegadas en el flanco Este, en un momento en que Rusia intensifica su ofensiva contra Ucrania y lanza una "guerra híbrida" contra Europa.

La Alianza Atlántica minimiza el impacto de este repliegue y asegura que está preparada para cubrir cualquier vacío que deje Estados Unidos y mantener su postura de disuasión y defensa frente a cualquier amenaza del Kremlin.

"Esto ocurre todo el tiempo. Creo que se está sobredimensionando" la retirada de tropas norteamericanas, ha dicho este miércoles el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras reunirse este miércoles en Bucarest con el presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

"EEUU tiene una gran presencia en Europa. Dentro de esa presencia, siempre se analiza cómo pueden hacer el mejor uso posible de los recursos que tienen en Europa, por supuesto ayudando a la OTAN a defender cada centímetro del territorio aliado. Estos ajustes ocurren. Así que, por favor, no saquen conclusiones precipitadas", alega Rutte.

Precisamente, fue Rumanía la que anunció la semana pasada que había recibido una comunicación oficial de Washington confirmando la retirada de parte de las tropas estadounidenses desplegadas en el flanco oriental de la OTAN, como parte del proceso de revaluación de la postura global del ejército de EEUU.

"La reducción de las fuerzas norteamericanas es consecuencia de las nuevas prioridades de la administración presidencial, anunciadas en febrero. La decisión también tuvo en cuenta el hecho de que la OTAN ha reforzado su presencia y actividad en el flanco Este, lo que permite a EEUU ajustar su postura militar en la región", dijo el ministerio de Defensa rumano.

En concreto, el Departamento de Guerra que dirige Pete Hegseth ha confirmado que pone fin a la rotación en Europa de una brigada de 4.500 soldados que contaba con elementos desplegados en varios países de la OTAN. Esta brigada se replegará según lo programado hacia su unidad de origen, con base en Kentucky, sin ser reemplazada.

De los 1.700 soldados norteamericanos que ahora están desplegados en Rumanía, aproximadamente un millar se quedarán estacionados en el país una vez se complete el repliegue.

"Tanto en Europa como en Rumanía, la presencia estadounidense es hoy más potente que en 2020 (...) Así que no hay motivo de preocupación, ninguna inquietud", ha dicho el presidente de Rumanía durante su rueda de prensa con Rutte.

El ex primer ministro holandés ha destacado que la OTAN ya ha desplegado la misión Centinela del Este como respuesta a las últimas incursiones de drones y cazas rusos, que servirá también para suplir la retirada de las tropas norteamericanas.

"Y siempre podemos aumentar nuestra presencia de manera colectiva dónde y cuando sea necesario, incluso en Rumanía", ha insistido el secretario general de la Alianza.

La administración Trump sostiene que el repliegue de 4.500 soldados "no representa una retirada estadounidense de Europa, ni una señal de menor compromiso con la OTAN o con el Artículo 5" de defensa mutua.

"Por el contrario, es un signo positivo del aumento de la capacidad y la responsabilidad europeas.

Nuestros aliados de la OTAN están respondiendo al llamamiento del presidente Trump para asumir la responsabilidad principal de la defensa convencional de Europa", ha dicho el Departamento de Guerra en un comunicado.

"Este ajuste en la postura de las fuerzas no modificará el entorno de seguridad en Europa", sostiene la administración Trump.

"Estados Unidos mantiene una presencia sólida en todo el teatro europeo y conserva la capacidad de desplegar fuerzas y capacidades para cumplir sus objetivos en la región y respaldar las prioridades estadounidenses, incluido el compromiso del presidente Trump de defender a los aliados de la OTAN", concluye el comunicado.