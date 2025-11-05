Al menos 11 muertos y 35 heridos en el incendio de una residencia de ancianos en el noreste de Bosnia

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 11 personas murieron y 35 resultaron heridas, tres de gravedad, en el incendio de una residencia de ancianos en Tuzla, noreste de Bosnia-Herzegovina. El fuego se originó en el séptimo piso, donde estaban alojados residentes con demencia o cáncer, según las primeras informaciones. Entre los heridos hay policías, bomberos, médicos, empleados y residentes; el director de la residencia dimitió tras denuncias previas por malas condiciones. Las autoridades han iniciado una investigación sobre las causas del incendio y planean trasladar a los residentes restantes a otros lugares.

Al menos 11 personas han perdido la vida y 35 resultaron heridas, tres de gravedad, en un incendio que se produjo la noche de este martes en una residencia de mayores de la ciudad de Tuzla, en el noreste de Bosnia-Herzegovina.



Según las primeras informaciones, un fuego se desató por razones aún desconocidas en el séptimo piso de la residencia, donde estaban alojadas personas afectadas de demencia o cáncer.



Un gran número de bomberos ha logrado controlar y apagar el incendio, indicaron fuentes oficiales al portal de noticias Klix.

Tuzla večeras ne plače sama. Tugujemo za generacijom koja je zaslužila mir, a dočekala plamen. U večernjim satima izbio je požar u Domu penzionera u Tuzli. Zvanično je potvrđeno da je do sada devet osoba smrtno stradalo. Ovo nije samo tragedija. Ovo je pitanje savjesti. Da li su… pic.twitter.com/y3sIZ3ntJA — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) November 4, 2025

Denuncias por malas condiciones

Entre los heridos, que están hospitalizados en el Centro Clínico Universitario de Tuzla, hay policías y bomberos, así como médicos y empleados del asilo, además de residentes.



El director de la residencia, Mirsad Bakalovic, ha dimitido en medio de informaciones de la prensa sobre denuncias y quejas del pasado por las supuestas malas condiciones de la institución.



Las autoridades locales se disponen a trasladar a otros lugares a los residentes que quedan en el edificio.



La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.