El Consejo de Europa pide a Sánchez que condene la agresión al periodista de El Español José Ismael Martínez

El Gobierno de Navarra condenó la agresión, calificándola de incompatible con la democracia.

La Plataforma para la Seguridad de los Periodistas exige una investigación exhaustiva y medidas para proteger a los periodistas en manifestaciones.

José Ismael Martínez, periodista de EL ESPAÑOL, fue agredido por encapuchados mientras cubría una protesta ilegal en Pamplona.

La Plataforma para la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa ha lanzado este lunes una alerta por la brutal agresión sufrida por José Ismael Martínez, el periodista de EL ESPAÑOL que fue agredido en Pamplona por un grupo de abertzales encapuchados mientras cubría una protesta ilegal en las inmediaciones de la Universidad de Navarra.

La Plataforma reclama a las autoridades españolas que aseguren "una investigación rápida y exhaustiva sobre la agresión al periodista José Ismael Martínez, con identificación y enjuiciamiento de los responsables", y que protejan la seguridad de todos los reporteros que cubren manifestaciones.

"Los responsables públicos deben condenar de manera inequívoca el ataque y el uso de la violencia contra los periodistas, reafirmando que los miembros de la prensa deben poder realizar su trabajo de forma segura y sin temor a represalias", exige la Plataforma.

Las autoridades españolas deberán comunicar al Consejo de Europa las medidas tomadas en respuesta a esta alerta de aquí al 3 de febrero de 2026. Hasta ahora, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni ninguno de sus ministros han condenado la brutal agresión.

En su alerta, la Plataforma del Consejo de Europa recoge que "el 30 de octubre de 2025, José Ismael Martínez, periodista de El Español, fue agredido físicamente por un grupo de manifestantes encapuchados durante unos enfrentamientos violentos en el campus de la Universidad de Navarra, en Pamplona".

"Según El Español y otros medios españoles, Martínez estaba grabando a un grupo de alrededor de 300 manifestantes, descritos como simpatizantes radicales de grupos abertzales de extrema izquierda, como Ernai (la rama juvenil de Sortu), GKS y Jardun", prosigue el texto.

Los manifestantes se habían concentrado en el campus para protestar contra una conferencia prevista del activista de extrema derecha Vito Quiles. Cuando Martínez se acercó al grupo, varios encapuchados lo insultaron y lo llamaron por distintos motes, antes de golpearlo en la cara y darle patadas repetidamente mientras estaba en el suelo", destaca la alerta.

El periodista logró escapar y refugiarse junto a otros reporteros, donde fue protegido por agentes de policía desplegados en el campus. Durante los enfrentamientos cinco personas resultaron heridas y se practicaron dos detenciones.

La Plataforma señala que el Gobierno de Navarra condenó los hechos, su consejera universitaria calificó la agresión y los disturbios posteriores como “absolutamente incompatibles con la democracia”.

La Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas fue creada en 2015, en cooperación con reconocidas ONG internacionales activas en el ámbito de la libertad de expresión y con asociaciones de periodistas.

Este órgano facilita la recopilación, el procesamiento y la difusión de información sobre preocupaciones graves en materia de libertad de prensa y seguridad de los periodistas en los Estados miembros del Consejo de Europa, tal como lo garantiza el Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Su objetivo es mejorar la protección de los periodistas, afrontar de manera más eficaz las amenazas y la violencia contra los profesionales de los medios, y fomentar mecanismos de alerta temprana y capacidad de respuesta dentro del Consejo de Europa.

La plataforma permite alertar al Consejo de Europa de manera más sistemática y oportuna, para que pueda adoptar acciones coordinadas cuando sea necesario. También ayuda a la Organización a identificar tendencias y proponer respuestas políticas adecuadas en materia de libertad de los medios.

Los Estados miembros deben actuar y responder ante las alertas, informando a la Plataforma sobre las medidas adoptadas. Asimismo, tienen la obligación positiva de garantizar un entorno que favorezca el pluralismo mediático.