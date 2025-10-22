Tiroteo frente al Parlamento serbio: un herido grave y una carpa del campamento de apoyo al presidente incendiada

Una columna de humo sale de una carpa del campamento en apoyo a Vucic frente al Parlamento serbio durante un tiroteo este miércoles. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Un tiroteo frente al Parlamento serbio en Belgrado dejó un herido grave y una carpa incendiada en un campamento de apoyo al presidente Aleksandar Vucic. El presunto atacante, un hombre de 70 años, fue detenido tras disparar contra una persona y provocar un incendio al disparar a una bombona de gas. El presidente serbio calificó el incidente de "acto terrorista", mientras el sospechoso, un exagente de seguridad, afirmó que buscaba una reacción policial para ser abatido.

Un hombre resultó gravemente herido este miércoles en un tiroteo frente al Parlamento serbio, en Belgrado, cerca de un campamento de simpatizantes del presidente, Aleksandar Vucic, en un incidente que el mandatario tildó de "acto terrorista".

La rápida intervención policial permitió detener al presunto atacante, un hombre de 70 años, quien habría disparado contra una persona mientras una tienda de campaña ardía frente al Parlamento, informan los medios locales.

La víctima, según el diario Informer, resultó gravemente herida en la pierna.

Un video difundido en redes muestra a agentes acercándose a las tiendas mientras se oían disparos y una carpa ardía.

Según el diario Telegraf, el hombre de 70 años disparó a otro de 57 años en la pierna y luego contra una bombona de gas, lo que provocó el incendio.

En una rueda de prensa posterior, en la que se mostraron imágenes del arresto del sospechoso, Vucic calificó el incidente como un ataque "terrorista".

Serbia lleva un año de protestas multitudinarias lideradas por estudiantes, que acusan al Gobierno de Vucic de autoritarismo, desencadenadas por el derrumbe de un techo en una estación de trenes de la ciudad de Novi Sad en noviembre pasado, en el que murieron 16 personas y que muchos atribuyen a la negligencia y la corrupción del Gobierno.

En respuesta a estas protestas, los simpatizantes de Vucic instalaron a mediados de marzo de este año un campamento frente al Parlamento para respaldar al presidente serbio e impedir que los manifestantes se acerquen a la Asamblea Nacional.

El presidente serbio, que desde hace un año afronta protestas multitudinarias contra su gestión, dijo que los opositores al Gobierno "les ha fallado todo" y que sólo les quedan el odio y la violencia.

En el vídeo mostrado por el presidente, el sospechoso admite que disparó con la intención de provocar una reacción de la Policía para que "lo mataran".

Añadió que, además de su motivación de ser abatido "porque ya no puede seguir viviendo", también le molestaba la ocupación del centro de la ciudad por parte del campamento de apoyo a Vucic.

El presidente indicó que el sospechoso del ataque es un exagente de la Seguridad del Estado, donde trabajó durante más de 16 años.