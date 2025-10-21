La UE y Ucrania copian el plan de EEUU e Israel en Gaza con 12 puntos para la paz y una junta presidida por Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La Unión Europea y Ucrania proponen un plan de 12 puntos para la paz, inspirado en el modelo de Trump para Gaza. El plan incluye garantías de seguridad para Ucrania, fondos para reconstrucción y un camino rápido hacia la adhesión a la UE. Una Junta de Paz, presidida por el presidente de EE.UU., supervisaría la implementación del plan.

Bruselas y Kiev preparan una propuesta de 12 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania que, en gran parte, es una copia del plan de Israel y Trump para Gaza, según adelanta Bloomberg News.

Una Junta de Paz presidida por el republicano supervisaría la implementación de este plan que incluye, entre otros puntos, que Ucrania recibiría garantías de seguridad, fondos para la reconstrucción y una vía rápida para unirse a la UE.

