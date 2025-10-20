La UE arropa a Ucrania después de que Trump sugiera de nuevo que tendrá que ceder territorio a Rusia: "No pueden rendirse"

España anuncia el envío de 70 generadores a Ucrania para afrontar el invierno, mientras que varios ministros critican la propuesta de una reunión entre Trump y Putin en Budapest.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pide intensificar el apoyo financiero y militar a Ucrania, y anticipa nuevas sanciones contra Moscú.

Líderes europeos destacan la importancia de defender la integridad territorial de Ucrania y rechazan la legalización de territorios ocupados por Rusia.

La Unión Europea reafirma su apoyo a Ucrania tras las declaraciones de Donald Trump sobre la posible cesión de territorio a Rusia.

El mal tono de la última reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski celebrada el pasado viernes en la Casa Blanca ha vuelto a disparar todas las alarmas en la Unión Europea.

Según el FT, el presidente de EEUU le exigió a Zelenski que acepte las cesiones territoriales en la región del Donbás que le reclama Vladímir Putin a cambio de poner fin a la guerra y le avisó de que el Kremlin "destruirá" Ucrania si no lo hace, un relato confirmado implícitamente por la mayoría de líderes europeos.

"Los ucranianos son muy resilientes. Están luchando por su libertad, su independencia y su país, así que no pueden simplemente rendirse", ha dicho la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, tras la reunión de ministros de Exteriores de los 27 celebrada este lunes en Luxemburgo.

"Todo el mundo dice que la integridad territorial es un valor importante que hay que defender, y creo que debemos mantenerlos fieles a eso. Porque si cedemos territorios, eso enviaría el mensaje de que se puede usar la fuerza contra los vecinos y obtener lo que se quiera. Eso sería muy peligroso", sostiene Kallas.

Para la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la comunidad internacional tampoco puede legalizar los territorios del Donbás ocupados por Rusia.

"Vengo de un país que estuvo ocupado durante 50 años, pero la mayoría de los países del mundo no reconocieron esos territorios como rusos, y eso también significó mucho", ha destacado la que fuera primera ministra de Estonia.

Kallas todavía cree que "el presidente Trump es sincero en su intento de poner fin a esta guerra", pero también ha subrayado que "no puede surgir nada de estas reuniones si Ucrania o Europa no forman parte de ellas".

Tras verse con Trump en la Casa Blanca el viernes, Zelenski celebró una teleconferencia urgente con varios líderes europeos (de la que, como viene siendo habitual, fue excluido Pedro Sánchez) para explicarles lo sucedido y recabar su apoyo.

"Ninguno de nosotros debería presionar a Zelenski en materia de concesiones territoriales. Todos deberíamos presionar a Rusia para que cese su agresión. El apaciguamiento nunca fue el camino hacia una paz justa y duradera", escribió tras la reunión uno de los participantes, el primer ministro polaco Donald Tusk.

El ministro José Manuel Albares, durante su reunión este lunes en Luxemburgo con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha

En Luxemburgo, la jefa de la diplomacia europea ha vuelto a reclamar a los Gobiernos que intensifiquen su apoyo financiero y militar a Ucrania. Kallas espera que esta misma semana se apruebe el decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú y que se avance en el préstamo de 140.000 millones a Kiev con los fondos rusos congelados.

Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, y le ha anunciado que España tiene previsto enviar 70 generadores para hacer frente al invierno ante los ataques rusos a la infraestructura eléctrica del país.

Varios ministros han expresado su incomodidad o han criticado abiertamente que Budapest vaya a ser la sede para la nueva reunión que Trump quiere mantener con Putin en las próximas semanas.

"En cuanto a Budapest, no es agradable ver que una persona con una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional vaya a venir a un país europeo", se ha quejado la propia Kallas.

"El único lugar para Putin en Europa está en La Haya, delante del Tribunal Penal Internacional. Y no en ninguna de nuestras capitales", ha dicho el ministro de Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys.