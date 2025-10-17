Explota una bomba en el coche de un famoso periodista de investigación de Italia: un acto de "intimidación" según Meloni

Las claves nuevo Generado con IA El periodista italiano Sigfrido Ranucci, conocido por investigar casos de mafia, sufrió la explosión de una bomba colocada en su coche en Pomezia, cerca de Roma. El Gobierno de Giorgia Meloni y diversas figuras políticas y culturales han condenado el ataque, calificándolo como una amenaza a la libertad de prensa. El incidente está siendo investigado por la policía y fiscales Antimafia, considerando el delito de daños con método mafioso. Italia ha caído al puesto 49 en la clasificación de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, siendo el país con peor desempeño en Europa occidental.

El periodista italiano y presentador del programa de investigación Report, Sigfrido Ranucci, ha denunciado este viernes la explosión de sus coches esta madrugada frente a su casa cerca de Roma, un acto "intimidatorio" condenado por el Gobierno de Giorgia Meloni.



La explosión fue causada supuestamente por un artefacto colocado bajo su vehículo mientras estaba aparcado ante su casa en la localidad de Pomezia, cerca de la capital italiana. Ranucci está bajo protección policial desde 2014 tras recibir amenazas de muerte de la mafia.



Aunque el estallido no ha causado heridos, su coche y el de su hija, estacionado al lado, han quedado gravemente dañados.

"Creen que se trata de un artefacto rudimentario pero que podría haber matado a cualquier persona que pasara por la zona en ese momento", ha explicado el periodista, que presenta el popular programa de investigación Report en la televisión pública.



Por el momento se desconoce el motivo o la autoría de los hechos, pero el periodista ha revelado que en el pasado ya había recibido "mensajes" amenazantes, como cuando el año pasado encontró en la puerta de su casa varias balas.



Tanto el Gobierno como las distintas figuras políticas del país han condenado estos hechos, calificándolos como una amenaza para la libertad de prensa y de expresión.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, emitió un comunicado para expresar su "total solidaridad" con el periodista y condenar este "grave acto de intimidación".



"La libertad y la independencia de la información son valores irrenunciables de nuestras democracias que seguiremos defendiendo", proclamó.

Por su parte, varios ministros enviaron sus mensajes de indignación, como el de Justicia, Carlos Nordio, el de Defensa, Guido Crosetto, o el de Exteriores, Antonio Tajani, quien aseguró que "no hay razón que justifique esta violencia".



También figuras populares del periodismo y la cultura, como el periodista y escritor Roberto Saviano, bajo protección por sus libros contra la mafia, condenaron estos hechos: "Cuando se decide que un periodista puede convertirse en un objetivo, significa que alguien quiere establecer que ciertos temas no deben ser tocados", escribió en su Instagram.

El caso está siendo investigado por la división de operaciones especiales de la policía y por los fiscales Antimafia de Roma, que barajan el delito de daños con agravante de método mafioso, según avanzan los medios italianos.



En la clasificación de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, en 2025 Italia ha caído al puesto 49 de la tabla, tres puestos respecto al año anterior, situándose como el peor país para el ejercicio del periodismo en Europa occidental.