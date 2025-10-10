Von der Leyen investiga si su comisario húngaro formaba parte de una supuesta red de espionaje de Orbán en Bruselas

La Comisión de Ursula von der Leyen investiga si el representante de Hungría en su equipo de comisarios, Olivér Várhelyi, que ahora mismo ocupa la cartera de Sanidad, formaba parte de una supuesta red de espionaje al servicio de Viktor Orbán que trató de infiltrarse en las instituciones de la UE.

La red buscaba reclutar a ciudadanos húngaros que trabajaban en el Ejecutivo comunitario -no a extranjeros- con el fin de obtener información interna de la UE. El objetivo era conocer por adelantado cualquier medida que pudiera afectar a Orbán, en una etapa de máxima tensión entre Bruselas y Budapest.

El servicio de inteligencia húngaro utilizó diversos métodos para acercarse a ellos: incentivos económicos, ayuda en sus carreras o apelaciones al patriotismo. Se desconoce cuántos fueron finalmente reclutados.

En el momento en que esta red estuvo operativa, entre 2015 y 2017, Várhelyi, uno de los hombres de confianza de Orbán, ostentaba el cargo de embajador de Hungría ante la Unión Europea.

Por tanto, el actual comisario de Sanidad era entonces oficialmente jefe de los agentes de los servicios secretos húngaros desplegados bajo cobertura diplomática en la Representación Permanente.

El escándalo ha sido destapado por un consorcio periodístico liderado por el portal húngaro Direkt36 y en el que también han participado el alemán Der Spiegel y los belgas Der Standard y De Tijd.

"Tomamos nota de las noticias que sostienen que ha habido operaciones de espionaje llevadas a cabo por un servicio de inteligencia húngaro contra la UE y miembros de su personal", ha explicado un portavoz del Ejecutivo comunitario, Balazs Ujvari.

"La Comisión se toma muy en serio estas denuncias. Reafirmamos nuestro compromiso de proteger al personal, la información y las redes de la Comisión frente a actividades ilícitas de espionaje", asegura el portavoz.

"Se trata de un problema de seguridad operativa, por lo cual no puedo decir mucho más. Pero lo que puedo decir es que vamos a poner en marcha un grupo interno para examinar estas denuncias", ha concluido.

Orbán fracasa en el sabotaje del plan para apoyar la resistencia de Ucrania y repite la tesis de Putin: "La UE quiere guerra"

La investigación la dirigirá el subdirector general Ilkka Salmi, subdirector general de Seguridad en el Trabajo y Bienestar de la Comisión, según ha adelantado el Financial Times. Salmi fue previamente director del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Finlandia y coordinador antiterrorista de la UE.

En cuanto al supuesto papel de Várhelyi en esta red de espionaje, el portavoz ha indicado que es responsabilidad de los propios comisarios cumplir el Tratado de la UE y el código de conducta que guía la actuación del Ejecutivo comunitario.

"Además, al asumir su cargo también se someten a un exhaustivo proceso de revisión, que incluye una audiencia ante el Parlamento Europeo", ha agregado Ujvari. La presidenta Von der Leyen está al tanto de las denuncias y de la investigación interna.

Várhelyi ha formado parte del equipo de la alemana desde su primer mandato, en el que ocupó la cartera de Ampliación (2019-2024). Coincidiendo con las tensiones crecientes entre Orbán y Bruselas, Von der Leyen lo ha degradado ahora a la cartera de Sanidad.

Según la investigación periodística, durante los años de Várhelyi como embajador de Hungría ante la UE había media docena de agentes de los servicios secretos desplegados bajo cobertura diplomática en la representación permanente.

Aunque no participaba directamente en las operaciones encubiertas, su posición le dio conocimiento de que se estaban llevando a cabo y él fue un usuario final de los datos recopilados.

Várhelyi parecía conocer con exactitud qué funcionarios húngaros trabajaban en expedientes de la Comisión que cuestionaban a Orbán.

En una ocasión, se quejó directamente a un alto cargo del Ejecutivo comunitario de que uno de sus subordinados húngaros era supuestamente "hostil" al Gobierno de su país, según uno de los testigos citados.

La caída de V

La supuesta red de inteligencia húngara en Bruselas cayó en 2017 debido a los descuidos e imprudencias de su jefe, identificado con la inicial V. "Era una persona muy simpática e inteligente", relata uno de los funcionarios húngaros citados por Direckt36, que se reunía con él cada 3 o 6 meses en algún parque de la capital belga.

V acabó confesándole que era un agente de los servicios secretos húngaros y le pidió que firmara una "declaración de colaboración" para convertirlo oficialmente en un "colaborador secreto".

"Actuó de manera irresponsable, tanto que incluso la propia UE se dio cuenta. Intentó reclutar gente de manera completamente descarada. Hubo empleados de la UE que lo denunciaron”, asegura una fuente conocedora del caso.

“Fue un asunto grave. Básicamente hubo que asumir que todos habían caído. Se tuvo que reconstruir toda la red desde cero”, señala otra fuente.

La información se refiere únicamente al pasado y no explica qué actividades realiza ahora mismo el servicio de espionaje húngaro en Bruselas.

Desde entonces, la tensión entre Bruselas y Budapest no ha hecho más que aumentar. Orbán es el aliado más estrecho que tiene ahora mismo Vladímir Putin dentro de la UE. De hecho, fue a visitarle a Moscú durante la presidencia húngara en julio del año paso.

Además, Hungría entorpece todo lo posible el apoyo de la UE a Ucrania. Desde hace muchos meses, bloquea el desembolso de 6.600 millones de ayuda militar a Ucrania y también impide el inicio de las negociaciones para la entrada de Kiev en el club.