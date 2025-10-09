Macron apela a la comunidad internacional a contribuir a la fuerza de paz en Gaza y Meloni confirma que mandará tropas

El presidente francés, Emmanuel Macron, apeló este jueves a la comunidad internacional a participar en la construcción de una fuerza transitoria de seguridad para Palestina que intervenga cuando se complemente el plan de paz adoptado en Egipto. Una llamada a la que ya respondió el Gobierno de Meloni comprometiéndose a enviar tropas a esa fuerza de paz.

"Todos tenemos que jugar un papel en esta fuerza de estabilización", subrayó el mandatario francés en la apertura de la reunión ministerial en París para preparar la reconstrucción de Palestina, que cuenta con participación de Arabia Saudita, Jordania, España, Alemania, Italia, Reino Unido, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto y la Comisión Europea.

El presidente aseguró que Francia está dispuesta a contribuir a ese contingente pero no aclaró si lo hará con el envío de tropas o con labores de instrucción, labor que consideró que servirá a "formar y equipar las fuerzas de seguridad palestina en Gaza en cooperación con Jordania y Egipto que tienen una gran experiencia en la materia".

Macron pidió que se cree un marco legal en el seno de la ONU que permita a otros países sumarse a esa ayuda "crucial" para el despliegue de esa fuerza.

El presidente, que consideró "histórico" el acuerdo alcanzado en Sharm el-Sheij y felicitó a Trump por haber impulsado esta "vía ambiciosa", aseguró que es "urgente" que se permita el retorno de la ayuda humanitaria a Gaza y que sea la ONU quien se encargue de su distribución.

Italia mandará tropas

Quien sí ha confirmado que enviará tropas es el Gobierno de la italiana Giorgia Meloni.

Su ministro de Exteriores y vicepresidente, Antonio Tajani, consideró una "óptima noticia" el acuerdo de paz anunciado y ofreció al Ejército italiano para una eventual fuerza de paz.

"Italia está preparada para consolidar el alto el fuego, hacer que lleguen nuevas ayudas humanitarias y participar en la reconstrucción de Gaza y para enviar militares en caso de creación de una fuerza internacional de paz para reunificar Palestina", escribió en X.

Por su parte, la primera ministra italiana, una de las principales aliadas de Trump en Europa, felicitó este jueves al republicano por "abrir el camino" hacia una paz en Gaza propiciando el acuerdo entre Israel y Hamás.

"El acuerdo alcanzado en Egipto para la aplicación de la primera fase del Plan de Paz del presidente Trump es una extraordinaria noticia que abre el camino a un alto el fuego en Gaza, la liberación de todos los rehenes y el retiro del Ejército israelí de las líneas concordadas", aplaudió la mandataria en un comunicado.

Meloni le agradeció "haber buscado incesantemente el final del conflicto en Gaza", así como a los mediadores como Egipto, Catar y Turquía por "sus esfuerzos cruciales" para que el plan prospere.

La primera ministra italiana también avanzó la disponibilidad de su país para "respaldar los esfuerzos de los mediadores" y dar su aportación "a la estabilización, reconstrucción y desarrollo de Gaza".

España, "muy lejos"

"Muy lejos", en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, está la posibilidad de que España participe en una fuerza de mantenimiento de la paz en Gaza.

"Estamos muy lejos todavía de eso. Ni siquiera está planteado algo así", ha señalado el jefe de la diplomacia española, subrayando que ahora hay que trabajar para consolidar el alto el fuego tras el acuerdo inicial alcanzado entre Israel y Hamás.