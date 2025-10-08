Los socialistas franceses cierran la puerta a un gobierno de coalición con los macronistas tras reunirse con Lecornu

El primer secretario del Partido Socialista francés, Olivier Faure, ha cerrado este miércoles la puerta a un gobierno de coalición con los macronistas tras reunirse con el primer ministro saliente, Sébastien Lecornu, al lamentar que éste no le ha garantizado la suspensión de la reforma de las pensiones.



"Un gobierno en común con el de Macron, es inimaginable", ha afirmado Faure a la prensa a su salida de Matignon (la sede del Gobierno) y ha vuelto a reiterar su defensa de que tome el relevo un gobierno de cohabitación de izquierdas con el presidente francés, Emmanuel Macron, el único que tiene la potestad de nombrar al primer ministro, recoge la agencia Efe.



Uno de los motivos de rechazar un gobierno de coalición con los macronistas es que, ha aclarado, no tienen "garantías" de que la suspensión de la reforma de las pensiones se lleve a cabo. Esa posibilidad solo la ha mencionado la ministra de Educación, Elisabeth Borne, quien era primera ministra cuando se aprobó esa ley en 2023 sin mayoría parlamentaria y sin voto, y a la que se oponen todos los grupos de la izquierda.

Nous n'accepterons pas d'écran de fumée sur la possibilité de suspendre la réforme des retraites.



Nous n'avons qu'un seul mandat : celui que les Français·es nous ont donné. Nous voulons leur garantir des retraites dignes, une vie digne, des salaires dignes. pic.twitter.com/RmfgWJeeIw — Olivier Faure (@faureolivier) October 8, 2025

"Esta historia podría ser un completo engaño", ha señalado Faure, quien pese a todo se ha mostrado dispuesto a "encontrar una salida a esta crisis". Tras su reunión con los socialistas, Lecornu tiene previsto reunirse con los comunistas y los ecologistas para continuar sus consultas con los partidos, con el fin de sacar a Francia de la crisis.



El primer ministro saliente, que tiene de plazo hasta esta noche para presentar a Macron los resultados de sus negociaciones, ha asegurado esta mañana en una declaración sorpresa que "aprecia una voluntad" en los grupos políticos para alcanzar un acuerdo que evite el adelanto electoral.

Lecornu, quien comparecerá esta noche en el informativo de la televisión pública France 2, ha dicho que hay "una voluntad de tener para Francia un presupuesto antes del 31 de diciembre", esencial para la estabilidad del país, en base a sus reuniones de la víspera con diferentes formaciones, de centro y de derecha.

La censura de los extremos

Por su parte, la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, ha anunciado que "censurará todo" lo que venga del gobierno porque "la broma ya ha durado demasiado". "No podemos permitir que las instituciones de la V República sean burladas hasta este punto", ha asegurado en declaraciones recogidas por Efe.



Paralelamente, la mesa de la Asamblea Nacional francesa ha declarado este miércoles inadmisible la moción de destitución presentada por la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon contra el presidente de la República.



Según fuentes de la cámara baja, cinco miembros del máximo órgano ejecutivo de la Asamblea Nacional votaron a favor (todos de la izquierda), diez lo hicieron en contra y cinco se abstuvieron, incluidos los representantes de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen.



"Una vez más, como siempre, es la Agrupación Nacional la que salva a Emmanuel Macron", ha lamentado Mathilde Panot, presidenta del grupo LFI en la Asamblea. La mesa de la Asamblea Nacional renovó su composición la semana pasada, lo que provocó que la izquierda perdiera su mayoría.