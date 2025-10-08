Lecornu aleja el adelanto electoral de Francia y asegura que Macron "podrá elegir primer ministro" en 48 horas

El dimitido primer ministro anuncia la posibilidad de aprobar el presupuesto antes de finales de 2025 para evitar la disolución de la Asamblea Nacional.

El primer ministro saliente Sébastien Lecornu ha descartado este miércoles un adelanto electoral en Francia y ha asegurado que el presidente Emmanuel Macron podrá designar a su nuevo jefe de Gobierno en las próximas 48 horas.

Lecornu, en una entrevista televisada, ha explicado que "hay una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que rechaza la disolución". "Siento que todavía es posible encontrar un camino", ha añadido.

¿La razón? Varios grupos parlamentarios están dispuestos a ponerse de acuerdo sobre el presupuesto antes de finales de 2025 y a dar una salida a la crisis política sin necesidad de recuperar las urnas.

