Zelenski promete convocar elecciones si Putin acepta un alto el fuego y dice que no se presentará a la reelección

Volodímir Zelenski tiene pensado dejar la presidencia de Ucrania cuando termine la guerra con Rusia y entre sus planes de futuro no contempla presentarse a una hipotética reelección. El presidente ucraniano, de hecho, se ha comprometido a convocar elecciones si Vladímir Putin acepta un alto el fuego de varios meses de duración.

En una entrevista con Axios, Zelenski, que ha participado estos días en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ha afirmado que está "listo" para dejar la presidencia de su país una vez termine el conflicto. Preguntado si se presentaría a la reelección, ha sido tajante en su respuesta: "No es mi objetivo, mi objetivo es poner fin a la guerra".

Estas declaraciones se producen en un momento en que las negociaciones diplomáticas entre Ucrania y Rusia se han visto estancadas después de los avances registrados a raíz de la cumbre entre Putin y Donald Trump el pasado mes de agosto en Alaska.

El autócrata ruso, lejos de aproximar posturas y agendar un cara a cara con su homólogo ucraniano -solo le ha trasmitido la utópica invitación de verse en el Kremlin-, ha seguido con sus bombardeos indiscriminados de las ciudades ucranianas. Trump, en otro reflejo del parón diplomático, ha confesado en los últimos días que se le está acabando la paciencia con Putin y ha reconocido por primera vez las aspiraciones de Kiev de recuperar todo el territorio ocupado.

