Zelenski pide más armas en la Asamblea General de la ONU: "No hay garantías de seguridad, salvo los amigos poderosos"

"En el siglo XXI, si una nación quiere la paz, necesita armas. Es triste, pero es así". Con este alegato ha comenzado este miércoles su intervención ante la Asamblea General de la ONU el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien ha reforzado así sus peticiones de mayor ayuda militar de los aliados para hacer frente a la invasión rusa.

En la misma línea, el mandatario ha arremetido contra las instituciones multilaterales y el derecho internacional, que —ha dicho— "no funciona, a menos que uno tenga amigos poderosos dispuestos a defenderlo y armamento". Y ha insistido: "No hay garantías de seguridad salvo los amigos poderosos y las armas".

Como muestra, el presidente ucraniano ha citado a otros territorios en conflicto como Sudán, Somalia o Gaza. "¿Qué pueden esperar de la ONU o del sistema global? Durante décadas, solo han recibido declaraciones", ha señalado.

Así ha coincidido con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el lunes durante su polémico y extenso discurso criticó a sus anfitriones y dijo que la ONU tenía "un enorme potencial, pero que no estaba a la altura".

En esta línea, Zelenski, ante el pleno de los 193 Estados miembros del organismo, ha recordado que cada día siguen muriendo civiles en territorio ucraniano, que miles de niños han sido secuestrados por el Kremlin y que "la guerra continúa porque Rusia se niega a un alto el fuego".

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski , se dirige a la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en Nueva York. Reuters

No se ha detenido ahí. El presidente ucraniano ha advertido que el mundo atraviesa "la carrera armamentística más destructiva de la historia" y ha subrayado que Putin ya está expandiendo el conflicto más allá de las fronteras de Ucrania.

Como ejemplos, ha citado la reciente violación del espacio aéreo polaco por drones rusos y las incursiones de aviones de combate en Estonia.