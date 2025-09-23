La OTAN avisa a Putin de que no descarta "medidas militares" frente a la incursión de aviones rusos en el espacio aéreo aliado

La OTAN ha avisado este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, de que no descarta tomar "medidas militares" en caso de nuevas incursiones de aviones rusos en el espacio aéreo de la Alianza Atlántica, como las que se han producido en los últimos días en Polonia, Rumanía o Estonia.

"Rusia no debería albergar ninguna duda: la OTAN y sus aliados emplearán, de acuerdo con el derecho internacional, todas las herramientas militares y no militares necesarias para defendernos y disuadir todas las amenazas desde cualquier dirección", señala el comunicado hecho público al término de una reunión de emergencia del Consejo Atlántico.

"Continuaremos respondiendo de la manera, en el momento y en el ámbito que elijamos. Nuestro compromiso con el Artículo 5 es inquebrantable", señala el comunicado. Es decir, los aliados avisan claramente a Putin de que están dispuestos a derribar los aviones rusos que violen el espacio aéreo de la OTAN.

"Los aliados no se verán disuadidos por estos u otros actos irresponsables de Rusia de sus compromisos permanentes de apoyar a Ucrania, cuya seguridad contribuye a la nuestra, en el ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa frente a la brutal y no provocada guerra de agresión de Rusia", concluye el comunicado.

El encuentro de emergencia del Consejo Atlántico de este martes responde a la activación por parte de Estonia del artículo 4 del Tratado de la OTAN en respuesta a las "provocaciones" de Rusia.

El artículo 4 dice que los 32 países aliados entablarán consultas cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquier país miembro fuera amenazada.

El Gobierno de Estonia denuncia que la incursión el pasado viernes de los tres cazas rusos Mig-31 en su espacio aéreo duró 12 minutos. No tenían planes de vuelo, llevaban los transpondedores apagados y, en el momento de la violación, tampoco mantenían comunicación radial bidireccional con el control de tráfico aéreo estonio.

Una vez dentro del espacio aéreo estonio, cazas F-35 de la Fuerza Aérea Italiana desplegados en Ämari bajo la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN escoltaron a los aviones rusos fuera del espacio aéreo estonio.

Es la segunda vez en apenas 15 días que se activa el artículo 4 de la OTAN. También lo hizo Polonia tras la incursión de una veintena de drones rusos en su espacio aéreo el 10 de septiembre. A raíz de este incidente, el secretario general anunció el lanzamiento de la misión Centinela del Este.

También Rumanía denunció la incursión de un dron ruso en su espacio aéreo el 13 de septiembre.

En las últimas horas, el avistamiento de drones ha provocado el cierre temporal de los aeropuertos de Copenhague y Oslo, y las autoridades no descartan que Rusia pueda estar detrás.

A raíz de estos incidentes recurrentes, se han multiplicado las voces de líderes políticos de los países bálticos y del flanco este que abogan por endurecer la respuesta frente a Rusia. Un activismo que contrasta con la prudencia del resto de aliados, que temen entrar en guerra abierta con Moscú.

El presidente checo, Petr Pavel, que dirigió el comité militar de la OTAN, declaró durante el fin de semana que la OTAN debe responder de manera decisiva a las incursiones rusas en el espacio aéreo de los aliados, sin descartar el derribo de las aeronaves que lo violen.

"Tomaremos la decisión de derribar los objetos voladores cuando violen nuestro territorio y sobrevuelen Polonia; sobre eso no hay absolutamente ninguna discusión”, anunció este lunes el primer ministro polaco, Donald Tusk.

También la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Seguridad Común, Kaja Kallas, que fue primera ministra de Estonia, ha defendido desde Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, una respuesta firme contra Rusia.

Muro de Drones