El Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina este domingo, según la BBC

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciará este domingo el reconocimiento del Estado palestino, según ha asegurado la cadena británica BBC.

La decisión se produce después de que el primer ministro declarara en julio que el Reino Unido daría este paso en septiembre a menos que Israel cumpliera ciertas condiciones, entre ellas la aceptación de un alto el fuego en Gaza y el compromiso con un acuerdo de paz sostenible a largo plazo que incluya una solución de dos Estados.

Fuentes gubernamentales, según informa la radio pública británica, han declarado que la situación en el terreno se ha deteriorado significativamente en las últimas semanas. Citaron imágenes que mostraban hambre y violencia en Gaza, que el primer ministro ya había calificado de "intolerables".

La BBC también recuerda la última operación terrestre de Israel en la ciudad de Gaza, descrita por un funcionario de la ONU como "un cataclismo", que obligó a cientos de miles de personas a huir.

A finales de julio, el gobierno afirmó estar dispuesto a adelantar su compromiso de reconocer formalmente el Estado de Palestina en septiembre si Israel no aceptaba un alto el fuego.

Entre los factores clave de esta decisión se encuentra la continua expansión de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, que son ilegales de acuerdo con el derecho internacional.

Por último, el controvertido proyecto de asentamiento E1, que según los críticos acabaría con las esperanzas de un Estado palestino permanente, también es un factor clave.