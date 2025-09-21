Reino Unido, Canadá y Australia reconocen el Estado de Palestina: Portugal lo hará en las próximas horas

Reino Unido, Australia y Canadá han reconocido oficialmente el Estado de Palestina este domingo, días antes de la celebración del debate de la Asamblea General de la ONU y mientras Israel mantiene su ofensiva sobre Ciudad de Gaza.

Ya son 150 Estados de los 193 que son miembros de ONU, los que reconocen oficialmente el Estado palestino. Entre ellos, España, que aprobó esta decisión el 28 de mayo de 2024.

"Así pues, hoy, para reavivar la esperanza de paz y una solución de dos Estados, declaro claramente, como primer ministro de este gran país, que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina", dijo Starmer en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Starmer destacó: "Ante el creciente horror en Oriente Medio, estamos actuando para mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos estados".

"Eso significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable; por el momento, no tenemos ninguno de los dos", afirmó el primer ministro.

Canadá y Reino Unido habían adelantado su decisión en el mes de julio, pero solo ahora la han hecho oficial.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Exactamente el 29 de ese mes, Starmer anticipó que Reino Unido reconocería en septiembre el Estado de Palestina si Israel no cumplía una serie de condiciones, entre ellas, decretar un alto el fuego y asegurar la no anexión de Cisjordania.

Durante este tiempo, Israel ha continuado su ofensiva en Gaza y ha acelerado su plan para construir asentamientos en Cisjordania. Esta medida divide esa zona y dificulta el establecimiento de un Estado palestino contiguo. Reino Unido ha condenado esa decisión.

El anuncio de Starmer, junto al de sus homólogos de Canadá y Australia, llega apenas unos días después de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a territorio británico.

Allí, expresó su "desacuerdo" con la posición del líder laborista sobre el reconocimiento del Estado palestino en una rueda de prensa conjunta esta semana.

"Solución de dos Estados"

En España, la agenda política del domingo ha estado marcada por las alusiones a la situación en Gaza.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha sido contundente al pedir "acciones concretas" que vayan más allá de las "declaraciones" para detener los ataques israelíes e impulsar "la solución de los dos Estados" durante un acto en Sevilla.

Poco después, el discurso de Pedro Sánchez en la Fiesta de la Rosa del PSC ) estuvo plagado de alusiones al "genocidio" en Gaza y ataques a la derecha por ser "incapaz" de condenarlo con rotundidad.

"La gran diferencia con la derecha es que nosotros no tuvimos problema en condenar los viles atentados de Hamás, pero ellos no son capaces de denunciar el genocidio de Netanyahu en Gaza", aseguró.

Sánchez también ha sacado pecho por la postura del Gobierno en esta materia, al asegurar que el compromiso de España "ante las injusticias" y en "defensa de los Derechos Humanos" no es "oportunista", ni tampoco un asunto de "izquierdas o derechas", sino de "humanidad".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.