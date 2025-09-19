Bruselas adelanta al 1 de enero de 2027 la prohibición de importar gas natural licuado de Rusia por la presión de Trump

La Unión Europea adelantará un año, al 1 de enero de 2027, la prohibición total de importar gas natural licuado (GNL) procedente de Rusia con el objetivo de cortar los ingresos que utiliza el Kremlin para financiar su guerra de agresión contra Ucrania.

Bruselas da este paso a raíz de las presiones recibidas los últimos días por parte de Donald Trump, que ha avisado de que EEUU no adoptará ninguna sanción adicional contra Moscú si los europeos no ponen fin a la compra de productos energéticos rusos.

El adelanto de la prohibición del GNL ruso es el elemento más importante del decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia que ha anunciado este viernes la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Las nuevas medidas todavía tienen que ser aprobadas por los Estados miembros.

Los Estados miembros afectados por esta medida son España, Bélgica, Países Bajos, Francia y Portugal, los únicos que siguen importando GNL ruso.

Además, Eslovaquia, Hungría y Grecia importan gas ruso de tubería a través de Turkstream. Para ellos no habrá adelanto, sino que se mantiene el calendario original de prohibir todas las importaciones el 31 de diciembre de 2027.

"La economía de guerra de Rusia se sostiene con los ingresos procedentes de los combustibles fósiles. Queremos cortar esos ingresos. Por ello, prohibimos la importación de GNL ruso en los mercados europeos", ha alegado Von der Leyen.

"Ha llegado el momento de cerrar el grifo. Estamos preparados para ello. Hemos estado ahorrando energía, diversificando suministros e invirtiendo en fuentes de energía bajas en carbono como nunca antes", sostiene la presidenta de la Comisión.

Sin embargo, Von der Leyen no ha anunciado una prohibición total de importar petróleo ruso, como reclamaba Trump. Ahora mismo, Hungría y Eslovaquia -cuyos Gobiernos son muy cercanos ideológicamente al presidente de EEUU- gozan de una excepción que les permite seguir recibiendo petróleo ruso.

Lo que sí hará la UE es introducir en su 'lista negra' de sanciones a otros 118 buques de la "flota fantasma" rusa que se utilizan para eludir las sanciones contra el crudo. En total, más de 560 transportistas están ya incluidos en las sanciones de la UE.

Además, Bruselas castigará a las refinerías y empresas petroquímicas de China y otros países extracomunitarios que compran petróleo a Rusia en violación de las sanciones.

Finalmente, las grandes energéticas Rosneft y Gazpromneft estarán ahora sometidas a una prohibición total de transacciones.

"En tres años, los ingresos de Rusia por petróleo en Europa han disminuido en un 90%. Ahora estamos cerrando ese capítulo de manera definitiva", asegura la presidenta de la Comisión.

"Si el precio del petróleo baja, Putin va a retirarse, no tendrá otra opción. Va a retirarse de esa guerra. Y cuando me enteré de que las naciones europeas estaban comprando petróleo a Rusia", se quejó Trump este jueves en su rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer.

"Estoy dispuesto a hacer otras cosas (para presionar a Putin), pero no cuando la gente por la que estoy luchando está comprando petróleo a Rusia", afirma el presidente de Estados Unidos.

Criptomonedas

El decimonoveno paquete pretende además atajar las lagunas financieras que Rusia utiliza para evadir las medidas restrictivas. Por primera vez, las sanciones alcanzarán a las plataformas de criptomonedas y la UE meterá en su 'lista negra' a más bancos extracomunitarios que trabajan con Moscú.

Estas nuevas sanciones también restringirán el acceso de Rusia a tecnologías como la inteligencia artificial y los datos geoespaciales, así como a recursos críticos que alimentan la producción de armas. Esto incluye aquellos obtenidos de proveedores extranjeros, entre ellos China e India.

"Lamentablemente, en el último mes, Rusia ha mostrado todo el alcance de su desprecio por la diplomacia y el derecho internacional", ha denunciado Von der Leyen.

Moscú, prosigue la presidenta, "ha lanzado algunos de los mayores ataques con drones y misiles contra Ucrania desde el inicio de la guerra, golpeando tanto edificios gubernamentales como viviendas civiles, alcanzando también nuestra oficina de la UE en Kiev, la representación de nuestra Unión".

"Las amenazas a nuestra Unión también están aumentando. En las dos últimas semanas, drones Shahed rusos han violado el espacio aéreo de nuestra Unión tanto en Polonia como en Rumanía", destaca Von der Leyen.

"Estas no son las acciones de alguien que quiere la paz. Una y otra vez, el presidente Putin ha intensificado el conflicto. Y, en respuesta, Europa está aumentando su presión", ha concluido.