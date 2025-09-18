Ucrania contraataca en el Donbás: Zelenski afirma haber 'liberado' 170 kilómetros tras matar a 1.300 soldados rusos

Un miembro del servicio de la 24ª Brigada Mecanizada Separada Rey Danylo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donetsk. Serhii Korovainyi Reuters

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este jueves que las tropas de su país han recuperado más de 160 kilómetros cuadrados en una nueva ofensiva contra las fuerzas rusas en el este. Según explicó tras visitar la región de Donetsk, la operación ha permitido liberar siete localidades y frenar los planes de Moscú de lanzar un ataque a gran escala.

“De hecho, nuestras fuerzas están privando al ocupante de la posibilidad de ejecutar una ofensiva completa, algo que habían preparado durante mucho tiempo”, señaló el mandatario en un mensaje difundido en vídeo.

Añadió que otros 170 kilómetros cuadrados y nueve localidades han sido “despejados de los invasores”, aunque no precisó la fecha de inicio de la operación.

Zelenski detalló que la contraofensiva se desarrolla en dirección a Donetsk, especialmente en las zonas de Pokrovsk y Dobropillia. Indicó que las pérdidas rusas desde el inicio de la operación superan las 2.500, con más de 1.300 soldados muertos sólo en el área de Pokrovsk en las últimas semanas.

“Ucrania defiende con razón sus posiciones y su tierra. Es una defensa heroica. Estoy orgulloso de nuestros combatientes y de nuestro pueblo”, afirmó.

El dirigente subrayó que su país “encuentra protección frente a cada traición rusa” y que el Ejército frustra los intentos de Moscú de destruir el Estado ucraniano.

“Nuestra defensa siempre es activa. Hemos demostrado que los ucranianos pueden lograr los resultados necesarios incluso cuando muchos en el mundo esperan logros de Rusia”, añadió.

Zelenski pidió a los aliados internacionales actuar “con dignidad” y apoyar a su país con el material que necesita, incluidas capacidades de largo alcance. También reclamó sanciones y presión “tan firmes como lo es nuestro pueblo”, con el fin de obligar al Kremlin a negociar la paz.

El presidente describió combates intensos en torno a Dobropillia, zona donde Rusia avanzó rápidamente a mediados de agosto, y cerca del estratégico nudo ferroviario de Pokrovsk.

La situación en el frente no ha podido ser verificada de manera independiente por medios internacionales.

La región de Donetsk, parcialmente ocupada por Rusia y cuya cesión Moscú exige antes de negociar un acuerdo de paz, continúa siendo escenario de los choques más violentos desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

We are now conducting one of our counter-offensive operations at the Donetsk direction – in the Pokrovsk and Dobropillia areas.



Russian losses just since the start of this counter-offensive – in the Pokrovsk area alone, in these past weeks – are already more than 2,500, of which… pic.twitter.com/C1ijyOgKc1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2025

Este mismo jueves, un bombardeo ruso con munición guiada mató a cinco civiles en Kostiantynivka, a unos 40 kilómetros de Dobropillia.

Las fuerzas de Moscú se encuentran a apenas ocho kilómetros de esa localidad, que funciona como centro logístico para las unidades ucranianas que defienden el frente.

Mientras tanto, en la región central de Poltava, varios ataques rusos golpearon infraestructuras ferroviarias y dejaron cinco heridos, según informó el gobernador regional, Volodímir Kohut. En el distrito de Myrhorod, una incursión provocó incendios y heridas a un vecino.

La empresa estatal de ferrocarriles Ukrzaliznytsia indicó que los ataques interrumpieron temporalmente el suministro eléctrico en varias estaciones, lo que causó retrasos de hasta tres horas en trenes de pasajeros.

Más tarde, un ataque con drones en Poltava alcanzó una estación de servicio, desató un incendio e hirió a otras cuatro personas, según los servicios de emergencia. La Fuerza Aérea ucraniana afirmó haber derribado 48 de los 75 drones lanzados por Rusia, aunque reconoció impactos en seis puntos del país.