Al menos cinco muertos en un ataque aéreo ruso contra la ciudad ucraniana de Kostiantynivka
Rusia ha lanzado una bomba planeadora FAB-250 sobre una zona residencial esta ciudad, situada en la región de Donetsk y cercana al frente.
Al menos cinco personas han muerto este jueves al lanzar las fuerzas rusas una bomba planeadora FAB-250 sobre una zona residencial de la ciudad de Kostiantynivka, en la región de Donetsk y cercana al frente, según informó la Policía ucraniana.
El proyectil impactó hacia las 10.00 hora local (07.00 GMT), y los fallecidos son dos mujeres de 62 y 65 años y tres hombres de 65, 67 y 74, detalló la información.
Cuatro edificios de viviendas sufrieron daños debido a la explosión, añadió la Policía.
Las bombas planeadoras son explosivos de gran potencia que pueden ser lanzados desde aviones a decenas de kilómetros de distancia del objetivo.
DONETSK REGIONAL UPDATE: SEPTEMBER 18— The Agoraphobic Journalist (@UnknownNewsMan) September 18, 2025
Two people were killed yesterday as a result of Russian artillery strikes in Kostiantynivka, according to the head of the Regional Military Administration Filashkin, adding that eleven residents of the region were also wounded.… pic.twitter.com/3GsVpRuJGg
Rusia las utiliza con mucha frecuencia contra posiciones ucranianas y zonas cercanas al frente.