Así ha quedado uno de los edificios en Kostiantynivka, Ucrania.

Al menos cinco muertos en un ataque aéreo ruso contra la ciudad ucraniana de Kostiantynivka

Rusia ha lanzado una bomba planeadora FAB-250 sobre una zona residencial esta ciudad, situada en la región de Donetsk y cercana al frente.

S. D.
Agencias
Publicada
Actualizada

Al menos cinco personas han muerto este jueves al lanzar las fuerzas rusas una bomba planeadora FAB-250 sobre una zona residencial de la ciudad de Kostiantynivka, en la región de Donetsk y cercana al frente, según informó la Policía ucraniana.

El proyectil impactó hacia las 10.00 hora local (07.00 GMT), y los fallecidos son dos mujeres de 62 y 65 años y tres hombres de 65, 67 y 74, detalló la información.

Cuatro edificios de viviendas sufrieron daños debido a la explosión, añadió la Policía.

Las bombas planeadoras son explosivos de gran potencia que pueden ser lanzados desde aviones a decenas de kilómetros de distancia del objetivo.

Rusia las utiliza con mucha frecuencia contra posiciones ucranianas y zonas cercanas al frente. 