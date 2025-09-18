Dmitri Kózak, hombre de total confianza de Putin, abandona al presidente ruso: dimite por su oposición a la guerra en Ucrania

El Kremlin ha aceptado la dimisión del número dos de la Administración presidencial, Dmitri Kózak, uno de los máximos hombres de confianza de Vladimir Putin.

Se trata del primer alto funcionario ruso que renuncia por oposición a la guerra en Ucrania, según informan fuentes oficiales a la agencia Interfax.



"La petición de Kózak ha sido aceptada. El viernes será su último día de trabajo en su actual puesto", apunta esta fuente.

Poco después de salir a la luz esta información, el Kremlin la ha confirmado. Se trata, así, del primer caso de dimisión de una figura cercana al presidente debido a sus críticas a la guerra, una actitud perseguida en todos los estamentos de la sociedad desde febrero de 2022.



El diario Védomosti ya adelantó el miércoles que Kózak, de 66 años, asumirá el cargo de representante plenipotenciario en un distrito federal de Rusia aunque otros medios hablan de que podría ostentar algún puesto en el mundo de los negocios.



Según informó a mediados de agosto The New York Times, Kózak intentó convencer a Putin para que detuviera la campaña militar en Ucrania.

Kózak, durante muchos años uno de los más estrechos colaboradores del presidente, incluso habría presentado un plan para el cese de las acciones militares y también propuso reformar el sistema judicial y reforzar el control sobre las fuerzas de seguridad.



Al parecer, el subjefe de la Administración presidencial había advertido a Putin en 2022 de las consecuencias de la guerra y una vez iniciados los combates, volvió a plantear una tregua, lo que fue rechazado por el jefe de Estado.



Kózak también habría pedido a sus interlocutores occidentales argumentos con los que convencer al jefe del Kremlin a detener los combates, como publicó The New York Times, lo que desató toda clase de críticas entre los propagandistas rusos.

Los expertos consideran que Kózak ha perdido influencia en los últimos años en favor de otro subjefe de la Administración presidencial, Serguéi Kiriyenko, que apoya a pies juntillas la conocida como "operación militar especial".



Nacido en Ucrania, Kózak estudió Derecho en Leningrado, desde donde se uniría al equipo de Putin en Moscú en 1999.



Desde entonces, ejerció, entre otras cosas, de jefe de campaña de Putin en las elecciones presidenciales de 2004 y de viceprimer ministro entre 2008 y 2020, tras lo que pasó a trabajar en el Kremlin