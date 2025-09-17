Queda en libertad el sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann: estaba en prisión por violar a una anciana

El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, el alemán Christian Brueckner, ha salido este miércoles de la prisión alemana en la que estaba encarcelado por un delito sexual no relacionado con el caso de la niña británica.

El alemán, que siempre ha negado cualquier implicación en la desaparición de Madeleine, cumplía una condena de siete años de prisión en Alemania por la violación de una mujer de 72 años en Praia da Luz (Portugal) en 2005.

Según el diario alemán Der Spiegel, tras su liberación el pasaporte de Brueckner ha sido anulado, ha quedado bajo control con un dispositivo electrónico y debe declarar un domicilio fijo, que no puede abandonarlo sin autorización.

"Es un intento de la fiscalía de mantenerlo en una especie de detención investigativa, con acceso constante a él", ha asegurado el abogado Philipp Marquort al diario alemán.

El letrado ha insistido en negar cualquier vínculo de Christian Brueckner con Madeleine McCann pese a que tiene antecedentes por robos, abusos a menores, tráfico de drogas y violación por la que ya fue condenado en Portugal.

Desapareció en 2007

Madeleine, de tres años, desapareció la noche del 3 de mayo de 2007 de un apartamento turístico en Praia da Luz, en Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante a pocos metros de distancia.

Los McCann, junto con amigos, revisaban periódicamente a los niños, pero fue la madre quien, alrededor de las 22:00 horas, descubrió que la niña no estaba en su cama. A partir de ese momento se inició una de las mayores búsquedas internacionales en la historia de la desaparición de menores.

Las investigaciones pasaron por numerosas hipótesis, incluyendo la sospecha inicial sobre los padres, quienes fueron considerados argüidos (sospechosos formales) pero luego exonerados por falta de pruebas concluyentes.

A pesar de los múltiples operativos policiales realizados en Portugal, Reino Unido y Alemania, y la aparición de Christian Brueckner como principal sospechoso, hasta hoy no existe evidencia definitiva sobre qué pasó con Madeleine.

El caso sigue abierto y la familia McCann mantiene viva la esperanza de conocer la verdad, convirtiéndose en símbolo de la lucha por los desaparecidos y en recordatorio de la importancia de la cooperación internacional ante estos crímenes.