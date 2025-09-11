Starmer destituye al embajador de Reino Unido en EEUU, Peter Mandelson, por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha destituido este jueves con efecto inmediato a Peter Mandelson como embajador de Reino Unido en Estados Unidos, tras salir a la luz el pasado vínculo del diplomático con el pederasta Jeffrey Epstein.

El secretario de Estado de Exteriores, Stephen Doughty, ha comunicado a los diputados en la Cámara de los Comunes la decisión que ha tomado Starmer, una semana antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, inicie una visita de Estado de dos días al Reino Unido.



El líder laborista afrontaba fuertes presiones de los partidos de la oposición para que retirase a Mandelson por las revelaciones sobre el vínculo de éste con Epstein, fallecido en 2019 en la cárcel tras ser acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

