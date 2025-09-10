Von der Leyen propone construir un "Muro de Drones" en el flanco este de la UE para frenar a Rusia

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha propuesto este miércoles construir un "Muro de Drones" en el flanco este de la UE con el objetivo de frenar a Rusia y consolidar la independencia europea en materia de Defensa.

Von der Leyen ha anunciado este proyecto durante su discurso sobre el estado de la Unión este miércoles en la Eurocámara, después de haber visitado en las últimas semanas los Estados miembros más próximos al frente de la guerra de Ucrania.

"Ellos conocen mejor que nadie la amenaza que representa Rusia. Y no hay duda: el flanco este de Europa protege a toda Europa. Desde el mar Báltico hasta el mar Negro", ha alegado la presidenta de la Comisión.

A su juicio, la UE debe poner en marcha una "Guardia del Flanco Este", lo que significa "dotar a Europa de capacidades estratégicas independientes".

"Debemos invertir en vigilancia espacial en tiempo real, para que ningún movimiento de fuerzas pase inadvertido. Debemos atender el llamamiento de nuestros amigos bálticos y construir un Muro de Drones", sostiene Von der Leyen.

"No se trata de una ambición abstracta. Es la base de una defensa creíble. Una capacidad europea desarrollada en común, desplegada en común y sostenida en común, capaz de responder en tiempo real. Una que no deje ninguna ambigüedad sobre nuestras intenciones: Europa defenderá cada centímetro de su territorio", ha insistido.

Para avanzar en este proyecto, la presidenta de la Comisión presentará en la próxima cumbre de líderes europeos de octubre una "hoja de ruta clara" en materia de Defensa.

El objetivo es triple: poner en marcha proyectos comunes de Defensa, fijar "objetivos claros" para alcanzar la independencia en 2030 y establecer un nuevo sistema de examen anual para evaluar a cada Estado miembro y determinar si progresa adecuadamente o necesita mejorar.

En su discurso sobre el estado de la Unión, Von der Leyen ha anunciado además que Europa adelantará 6.000 millones de euros del préstamo del G7 a Ucrania con el fin de establecer una "Alianza de Drones" con Kiev.

El Ejecutivo comunitario pretende "transformar la inventiva" desarrollada por Ucrania en la fabricación de drones desde el inicio de la guerra de invasión de Ucrania en "ventaja en el campo de batalla y en industrialización conjunta".

"Antes de la guerra, Ucrania no tenía ningún dron. Hoy, es el uso de drones por parte de Ucrania lo que explica más de dos tercios de las pérdidas de material ruso", ha elogiado la presidenta.

En paralelo, la UE tiene previsto exprimir al máximo los 210.000 millones de fondos del Banco Central de Rusia congelados en Bélgica para ayudar a Kiev en su esfuerzo de guerra.

"Con los saldos en efectivo asociados a esos activos rusos, podemos proporcionar a Ucrania un préstamo de reparaciones. Los activos en sí no se tocarán. Y el riesgo tendrá que asumirse de manera colectiva. Ucrania solo devolverá el préstamo una vez que Rusia pague las reparaciones", ha dicho.

Finalmente, la presidenta ha indicado que la UE acelerará los trabajos para aprobar el decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú, que por primera vez desde el regreso al poder de Donald Trump se está coordinando con Estados Unidos.

El objetivo es acelerar el final de las importaciones de gas y petróleo de Rusia (ahora previsto para 2027), sancionar a la 'flota fantasma' rusa que ayuda a eludir las medidas restrictivas contra el petróleo y castigar a países extracomunitarios que ayudan a Moscú.