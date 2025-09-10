Polonia derriba varios drones rusos que han violado su espacio aéreo y alcanza "el nivel de máxima alerta"

Ha ocurrido esta madrugada después de que Rusia lanzara nuevos ataques aéreos masivos contra objetivos ubicados en Ucrania.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas anunció este miércoles en su cuenta de X que "aviones polacos y aliados operan en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar han alcanzado el nivel máximo de alerta", después de que Rusia lanzara nuevos ataques aéreos masivos contra objetivos ubicados en Ucrania.

Polonia afirmó haber desplegado sus propias defensas aéreas y las de la OTAN para derribar drones tras un ataque aéreo ruso en el oeste de Ucrania. Esta es la primera vez en la guerra de Ucrania que Varsovia ha utilizado sus activos en su espacio aéreo.

El mando militar polaco afirmó que los drones rusos violaron repetidamente el espacio aéreo polaco durante el ataque al otro lado de la frontera con Ucrania, y el ministro de Defensa ha señalado que el mando de la OTAN ha sido informado, según recoge Reuters.

Los radares rastrearon más de 10 objetos y aquellos que podían representar una amenaza fueron "neutralizados", señalan fuentes militares polacas.

El mando polaco mencionó que las áreas amenazadas son las provincias del este Podlaquia, Mazovia y Lublin, e invita a la población a "quedarse en casa" durante el desarrollo de las operaciones militares.

Para garantizar la seguridad del espacio aéreo de Polonia, país miembro de la OTAN, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas (RFA) "ha activado todos los procedimientos necesarios" y que "se han desplegado armas y personal para localizar los objetos derribados", expresó el comunicado.

Según la RFA, las "operaciones son de carácter preventivo y tienen como objetivo asegurar el espacio aéreo y proteger a la ciudadanía, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada".

El mando operacional confirmó que las Fuerzas Armadas Polacas están "monitoreando la situación actual, que las fuerzas y recursos permanecen totalmente preparados para una respuesta inmediata", según informa Efe.

El primer ministro de Polonia Donald Tusk ha confirmado en su cuenta en X que "se realiza una operación relacionada con las múltiples violaciones del espacio aéreo polaco". Además que mantiene comunicación constante con el presidente y el ministro de Defensa.

Mientras que el viceprimer ministro polaco Władysław Kosiniak-Kamysz publicó, también en X, que "están en contacto permanente con el comando de la OTAN". Kosiniak-Kamysz exhortó a la población a "mantener la calma y a solo compartir los anuncios oficiales de los servicios militares y estatales".