Un ataque con cuchillo en un instituto de Antibes (Francia) deja dos heridos: el autor, un exalumno, ha sido detenido

Agentes de policía de Francia en una imagen de archivo.

Dos personas han resultado heridas tras ser apuñaladas con un cuchillo por un individuo en la tarde de este miércoles en un instituto en Antibes, en los Alpes Marítimos de Francia. El agresor ha sido detenido.

Según medios locales, los heridos serían un estudiante de 16 años y una profesora de este instituto de horticultura. La mujer, de 53 años, se encuentra "en estado grave" tras haber recibido varias puñaladas en la parte baja del abdomen.

El autor del ataque es un exalumno del centro, un joven de 18 años que "ya no es una amenaza" al haber sido detenido, según ha informado la policía. Se desconocen los motivos que le llevaron a perpetrar el ataque.

Sin embargo, según Le Parisien, la policía lo conoce por apología del terrorismo.

Según detalla el medio francés Nice-Matin, han trascendido algunos detalles como que iba vestido con un uniforme militar y que se atrincheró en el despacho del director antes de ser detenido.

"Se trata de un individuo aislado, un exalumno. Fue dominado gracias a la valentía del director, quien le habló mientras estaba armado", ha confirmado Jean Leonetti, alcalde de Antibes.