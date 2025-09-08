Evacúan una terminal del aeropuerto londinense de Heathrow tras haber detectado posibles "materiales peligrosos"

Una de las terminales del aeropuerto de Heathrow Europa Press

La policía señala que algunas personas han enfermado por estos materiales, aunque ninguna se encuentra en estado crítico.

El aeropuerto londinense de Heathrow ha cerrado y evacuado su terminal 4 como medida de precaución por "un posible incidente con materiales peligrosos", según han informado los bomberos de Londres.

La Policía Metropolitana ha informado que algunas personas "han enfermado" por estos materiales, aunque ninguna se encuentra en estado grave, según informa la cadena pública BBC.

Los equipos especializados y los servicios de emergencia trabajan para evaluar la escena. Las autoridades también señalan que aún no se han producido detenciones por este incidente.

"Por favor, no viajen a la Terminal 4. Nuestros compañeros están atendiendo a los pasajeros en el lugar. Todas las demás terminales funcionan con normalidad", señalaba Heathrow, uno de los aeropuertos más transitados de Europa, en la red social X.

Los bomberos han precisado que "fueron alertados sobre el incidente a las 17:01 hora local (16:01 GMT), y se enviaron equipos desde Feltham, Heathrow, Wembley y estaciones de bomberos cercanas".



De momento no se han registrado retrasos ni cancelaciones de vuelos.

Heathrow Airport es el principal aeropuerto del Reino Unido. Tuvo un récord histórico de pasajeros en 2024 con 83,9 millones, un 6% más que el año anterior.

